Nagehan Alçı'ya göre Sazak'ın kitabı 'riya, yalan, kaypaklık!'

Nagehan Alçı, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği’nden alındıktan ve gazetedeki köşesi kapatıldıktan sonra kaleme aldığı “Batsın böyle gazetecilik” kitabında grubun patronu Erdoğan Demirören’in “Nagehan da kim? Yok kardeşim. Almayacaksın. Oğlumun verdiği sözler yüzünden Beşiktaş'ta 150 milyar batırdım. Böyle giderse bu gazeteyi yönetemem. Yıldırım birilerine söz vermiş, ama Nagehan'a Milliyet'te yazdırmak istemiyorum. Alacaksak bile bir süre maaşını öderiz, ama başlatmazsın” sözlerine de yer veren Derya Sazak’a tepki gösterdi.

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde, Hasan Cemal’in gazeteden ayrılmak zorunda bırakıldığı ve Can Dündar’ın ardından köşesi kapatılmak üzere süresiz izne çıkarıldığı Derya Sazak, yaşadıklarını bir kitapta anlattı.

Sazak, kitabına Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Milliyet’te yayımlanan “İmralı Zabıtları” başlıklı haberi savunduğu için Hasan Cemal’i işaret ederek dile getirdiği “Batsın senin gazeteciliğin!” sözlerine gönderme yapan bir başlık koydu.

Sazak, kitabında Akşam yazarı Nagehan Alçı’nın Milliyet’te yazmaya başlamasını “Demirören’lere direnemediğim olay” olarak niteledi. Erdoğan Demirören’in oğlu Yıldırım Demirören’in Başbakan Erdoğan’a konuya ilişkin söz verdiğini ileri süren Sazak, Alçı’nın gazetede başlayacağını Erdoğan Demirören’e belirttikten sonra şu yanıtı aldığını aktardı: “Nagehan da kim? Yok kardeşim. Almayacaksın. Oğlumun verdiği sözler yüzünden Beşiktaş'ta 150 milyar batırdım. Böyle giderse bu gazeteyi yönetemem. Yıldırım birilerine söz vermiş, ama Nagehan'a Milliyet'te yazdırmak istemiyorum. Alacaksak bile bir süre maaşını öderiz, ama başlatmazsın.”

Derya Sazak’a sosyal medya üzerinden Nagehan Alçı, “D.S.nin kitabını tanımlayan uç sözcük: riya, yalan ve kaypaklık. Utanç duygusu olmadığı için de bana 'sevgi ve dostlukla' diye imzalamış. Erdoğan Demirören'in yanında nasıl hazırola geçip vıcık vıcık yağcılık yaptığından, nasıl bir sansürcü olduğundan, Hasan Cemal'in arkasından neler söylediğinden de birileri bahseder” dedi.