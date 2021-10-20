Nagehan Alçı: Davutoğlu, muhalefetin içindeki aşırılıkçı, laikçi ve rövanşist potansiyele karşı sık sık 'garanti benim' mesajı veriyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Van gezisine katılan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "Mevcut güvenlikçi-milliyetçi atmosfer belki bu havayı Batı’ya ulaştırmıyor ama hem o salonda hem de ertesi gün sokakta edindiğim izlenim insanların en temel haklardan biri olan ana dilde eğitim ile ilgili bir beklenti içinde oldukları.

Gelecek Partisi programının eğitim bahsine ana dilde eğitimi bir vaat olarak koymuş. Bunun haklar ve özgürlükler çıtasını yükseltmek için çok olumlu olduğunu düşünüyorum." diye yazdı.

Davutoğlu'nun ilk kez gerçek anlamda kendi adına oy isteyeceği seçimlerin 2023 olduğuna işaret eden Alçı, "Davutoğlu muhalefetin içindeki aşırılıkçı, laikçi ve rövanşist potansiyele karşı sık sık ‘garanti benim’ mesajı veriyor.

Benzer şeyleri Ali Babacan ve DEVA Partisi de söylüyor. Bu partilerin arasındaki fark bence hala tam net değil. Neden iki ayrı parti oldukları sorusuna kamuoyunu ikna edici bir cevap vermiş değiller.

Aralarındaki fark ne? Neden ayrılar? Bu ikilik ANAP ve DYP arasındaki ayrılık gibi şahsi çekişme izlenimi doğuruyor. İnsanlar daha çok kişiye sempati üzerinden DEVA ya da Gelecek partisi seçimi yapıyor.

Bir de her iki partide de gördüğüm ortak bir duygu durumu var. Bazen sanki Cumhur İttifakı'na değil de birbirlerine rakipmiş gibi bir havaya kaptırıyorlar kendilerini. Aralarındaki yarış çok ateşli, benden söylemesi…" ifadelerini kullandı.

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