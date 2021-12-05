Nagehan Alçı'dan Sağlık Bakanlığı'na: Aşıyı teşvik etmek istiyorsanız kapalı mekanlara aşı zorunluluğu getirin

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Sağlık Bakanlığı'na, "Sağlık Bakanlığına buradan sesleniyorum: Aşıyı teşvik etmek istiyorsanız kapalı mekanlara aşı zorunluluğu getirin." çağrısını yaptı.

Alçı kor

, "Türkiye bir tek aşı konusunda özgürlükçü demokrat sanki. Tamam bu ülkenin liberal demokrasiye ihtiyacı var ama bu konuda değil!" düşüncesini dile getirdi.

Alçı şu ifadeleri kullandı:

"Bakın yalnızca Almanya değil birçok Avrupa ülkesi aşıyı adını koymadan zorunlu hale getirdi, getiriyor.Önceki gün Fransız bir arkadaşımla Beyoğlu’nda bir restoranda oturuyordum. Etrafına bakınıp şöyle dedi: “Nagehan biliyor musun, bu ülkeyi çok seviyorum ama hiç anlamıyorum. Maske konusunda başta Avrupa’nın hiçbir yerinde rastlayamayacağımız bir sorumlulukla davrandınız. Fransa’da, Almanya’da bu kadar yaygın bir kabul görmedi maske. Ama sizin sağlık otoriteleri aşı konusunda neden bu kadar gevşek? Bu baştaki yaklaşımınıza bir tezat değil mi?” Öyle hakikaten. Bizde aşı olup olmamak paşa gönlümüze kalmış. Olmayana da her şey serbest!"