Nagehan Alçı'dan 'Osman Kavala' sorusu: Davayı 10 Mart’tan önce bitirme telaşı mı bu?

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Gezi davasında son dönemde çok hızlı hareket edildiğine dikkati çekerek, "Davayı 10 Mart’tan önce bitirme telaşı mı bu?" diye sordu. Alçı," Bu hızın sebebi olarak 10 Mart tarihinde kesinleşecek AİHM kararı gösteriliyor. Zira AİHM süreci 10 Mart 2020’de tamamlanıyor, şayet o güne kadar hüküm verilmezse Kavala salıverilmek zorunda. Hüküm verilirse bütün süreç yeniden başlayacak. Yeniden Anayasa Mahkemesi’ne oradan AİHM’e başvuru gerekecek. Türkiye’de çok farkında değiliz belki ama Osman Kavala meselesi yurt dışında kartopu gibi büyüyor." görüşünü savundu.

Alçı Büyükada davasında da kendisinin eleştirilerde bulunduğunu hatırlattı. Alçı'nın "O davayı gören mahkeme daha sonra verdiği kararla tutarsızlıkları kabul etmiş oldu, yine en üst perdeden ceza istenen sanıklar yurtdışı çıkış yasağı dahi konulmaksızın tahliye edildiler ve dava olması gerektiği gibi kapandı gitti." ifadesini kullandı ama Büyükada davası 19 Şubat'ta görülecek.

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