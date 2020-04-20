Nagehan Alçı'dan oğlunu kaybeden Ebru Şallı'ya destek: Gaddarlığın her geçen gün daha fazla yeşerdiği sosyal medya ortamına isyan ediyorum!

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, bir yıldır lenfoma tedavisi gören oğlu Pars Tan'ı kaybeden Ebru Şallı'ya bugünkü köşesinden destek verdi. Sosyal medyada Şallı'ya yönelik ağır ifadelerin olduğu paylaşımlar yapıldığına dikkat çeklen Alçı, "Gaddarlığın her geçen gün daha fazla yeşerdiği sosyal medya ortamına isyan ediyorum!" düşüncesini dile getirdi.

TIKLAYIN | Ebru Şallı'nın oğlu Pars hayatını kaybetti

Alçı, "İçim kaldırmadı, hiçbirine bakamadım. Ama duydum. Ebru Şallı’nın oğlunu kaybetmesinin üzerine bile hunharca yorumlar yazabilen yaratıklar varmış bu ülkede. Cuma günü haberi duyduğumdan beri aklımdan çıkmıyor. Hiç görmediğim bir çocuk için durup durup ağlıyorum. Mezar taşına bakıp kahroluyorum. Hayatta bir insanın çocuğunu kaybetmesinden daha büyük bir acı olamaz. Hele bir de o çocuk minicikse… Ah, nasıl dayanılır ki böyle bir trajediye… Yazarken bile zorlanıyorum." ifadesini kullandı.

Alçı yazısında şunları kaydetti:

Ama bırakın acıyı hissetmeyi, o acıyı hiçe sayan, çocuğunu kaybetmiş bir anne hakkında mide bulandırıcı yorum yapan insanlar var ve buralarda bir yerlerde yaşıyorlar.

Böyle bir acımasızlığa ve gaddarlığa, bu gaddarlığın her geçen gün daha fazla yeşerdiği sosyal medya ortamına isyan ediyorum! Maskesinin arkasına gizlenip içlerindeki pislikleri akıtan yaratıkları bloklayın, reddedin, yok sayın!

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