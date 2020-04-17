Ebru Şallı'nın oğlu Pars hayatını kaybetti

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 8 yaşındaki oğlu Pars yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi görüyordu.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak imzalı habere göre, Pars, dün gece tedavi gördüğü hastane hayatını kaybetti.

Pars Tan için öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Pars Tan, Kilyos Mezarlığı'na defnedildi. Mezarlığın güvenlik görevlileri gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı. Gazetecilerin önüne geçen özel güvenlik görevlileri fotoğraf makineleri ile kameralara da müdahale etti.

Pars'ın ölüm haberinin ardından ünlü isimler baş sağlığı mesajları yayınladılar:

Işın Karaca:

Küçük melek, Allah gani gani rahmet eylesin, annecigine babacığına sabırlar versin...

O kadar üzüldüm ki...

Konu çocuklarımız olunca kelimelerim hep eksik...

Cennet bahçelerin meleği Pars, Huzurla uyu...

Deniz Seki:

Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Allah'ım sana güç kuvvet versin. Haberi duyduğum andan itibaren yıkıldım. Başınız sağ olsun. Küçücük Pars şimdi melek oldu. Çok çok üzgünüm...

Yeşim Salkım:

Çok üzgünüm hiç bir anne ve babaya rabbim bu acıyı yaşatmasın. Sevgili Ebru Allah size sabır versin başın sağ olsun.

Meral kaplan:

Allah kimseyi evladından ayırmasın. Çok üzgünüm. Başın sağ olsun.