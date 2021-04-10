Nagehan Alçı'dan Erdoğan ve bakanlara: Tüm şalterleri indirirsek çökecek karanlıkta kaybolabiliriz

Gelecek hafta toplanacak Bakanlar Kurulu’nda yeni tedbirler alınması beklenirken, HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanlara okulları kapatmayı son seçenek olarak görme çağrısında bulundu.

“Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanlardan o kararları okul kapamaya son seçenek olarak yaklaşılmazsa geleceğimizi kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğumuzu göz önünde bulundurarak vermelerini rica ediyorum” diyen Alçı, “Çocuklar çok zarar gördü. Çok bedel ödedi. Elektrik çarpmasın diye tüm şalterleri indirirsek çökecek karanlıkta kaybolabiliriz” dedi.

Yazısının devamında, “Sevgili okurlar, ben okulda hiç risk yoktur demiyorum, elbette var ancak” diyerek Türk Toraks Derneği’nin “Covid 19 salgını ve okulların yeniden eğitime açılması” başlıklı raporundan bölümler aktaran Alçı, şunları aktardı:

“O raporda ‘Çocuk ve gençlerin ruh sağlığı ve gelişim ihtiyaçlarının karşılanması ve bunun bir parçası olarak okulların açık tutulmasının sağlanması bir kozmetik ihtiyaç değil, temel bir ihtiyaç ve haktır’ deniyor.

Türkiye pandemi sürecinde okullarını en uzun süre kapalı tutan ülke oldu, diyor rapor ve "Çocuklar evlere kapatılıp akranları ve ebeveyn harici yetişkinlerle etkileşimleri kesilirse zihinsel ve fiziksel uyaranlardan uzak kalırlarsa yüksek miktarda ekrana maruz bırakılırlarsa gelişimleri kritik düzeyde geriler" diye üzerine basa basa söylüyor.

"Uzaktan eğitim var zaten, risk almaya ne gerek var’ diyenlere de şu uyarıyı yapıyor rapor:

"Uzaktan eğitimin en önemli etkilerinden biri odaklanmayı sağlayan dürtü kontrolünün gelişiminin aksaması, başta dersler olmak üzere sınıfta olan bitene olan ilginin azalması, öğrenci-öğretmen bağının zayıflaması."

Okulların kapalı olması yalnızca zihinsel ve ruhsal değil fiziksel gelişimi de olumsuz etkiliyor, diyor Türk Toraks Derneği. Kas-iskelet sistemi zayıflıyor, obezite artıyor.

Uzaktan eğitim 12 yaş altı için uygun değil. Bunu OECD ve CDC dahil tüm uluslararası kuruluşlar söylüyor.

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