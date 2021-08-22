Nagehan Alçı'dan Cumhuriyet gazetesine: Uğur Dündar’ın aleyhimde attığı tweeti haber yapıyorsunuz da silmesini neden yapmıyorsunuz?

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ve HaberTürk yazarı Nagehan Alçı arasındaki tartışma sürerken, gazeteci Uğur Dündar da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Dündar, Alçı'nın, Ceyhan için "demans" göndermesine ilişkin, Alçı'ya yönelik bir tweet attı ve ardından tweeti kaldırdı. Alçı, Dündar'ın göndermesini haberleştiren Cumhuriyet gazetesine "Dündar’ın benim aleyhime attığı bu twiti haber yapıyorsunuz da twitini silmesini neden haber yapmıyorsunuz?" diye tepki gösterdi.

Dündar: "Yandaş kalem..."

Dündar, "Yandaş bir kalemin değerli Prof. Mehmet Ceyhan'a bunak demesi, aklıma ünlü ruh hekimi Mazhar Osman'ı getirdi.Biri Mazhar Osman'a "Hocam size deli diyorlar" deyince, Hoca; "Sizin bana deli demeniz bir anlam ifade etmez. Ama ben size deli dersem, akıl hastanesine yatarsınız!" demiş" ifadelerini kullandı.

Nagehan Alçı'dan Cumhuriyet'e: Neden bunu da haber yapmıyorsunuz?

Nagehan Alçı, Cumhuriyet gazetesine Twitter'dan seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Uğur Dündar, Mehmet Ceyhan ile yaşadığımız okulların açılması tartışmasına dair twitini sildi. Çünkü Uğur Bey de üç çocuğunu tutkuyla seven bir baba. Dündar’ın benim aleyhime attığı bu twiti haber yapıyorsunuz da twitini silmesini neden haber yapmıyorsunuz?"

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