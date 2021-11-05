Nagehan Alçı'dan Bakan Koca'ya: Çocuklar dediğiniz gibi önemli bir bulaş kaynağı ise onlar için aşıyı gündeme almamak büyük bir tezat değil mi?

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA'in BioNTech aşısının 5-11 yaş arası çocuklar için kullanımına acil onay verdiğini hatırlatarak, "Son aylarda aşılanma konusunda büyük bir atalet var. Bu işin sonu ne olacak bilmiyorum. Aşılama neredeyse durmuş durumda. Dün itibarı ile BionTech hatırlatma dozları belli gruplara tanımlandı ama bakıyorum yapılan aşılarda ilk doz yok denecek kadar az. Yani aşı olmayanlar olmamakta kararlı görünüyor.

Hal böyle iken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mevcut vaka sayılarında ciddi bir oranı çocukların oluşturduğunu söylüyor. “Çocuklar önemli bir bulaş kaynağıdır” diyor. Ancak buna rağmen FDA’nın acil kullanım onayı verdiği 12 yaş altı için aşı uygulaması için “Bizim gündemimizde yok, Türkiye'de düşünmüyoruz. Önümüzdeki dönem için şu an için doğru olmaz” yorumunu yaptı.

Sayın Koca, çocuklar dediğiniz gibi önemli bir bulaş kaynağı ise onlar için aşıyı gündeme almamak büyük bir tezat değil mi? Neden 5-11 yaş arası için aşı gündeminizde yok? ABD'deki çocuklar için doğru iken bizde neden 5-11 yaş arasına aşı doğru olmaz?" diye yazdı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın "Türkiye'nin acilen 5-11 yaş arası çocukların aşılanması uygulamasına ihtiyacı var. Salgının bitmesi için çocukların aşılanması lazım" sözlerine işaret eden Alçı, "Sayın Ceyhan nasıl bizi aylarca karamsar yaklaşımıyla tir tir titrettiyse şimdi de kendisinden aşı olmayanları teşvik etmek için aynı performansı bekliyoruz… Devam Hocam..." ifadelerini kullandı.

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