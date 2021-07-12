Nagehan Alçı: Çözüm süreci gibi tamamen yerli ve milli bir projeye yeniden sahip çıktığı için Cumhurbaşkanı’na teşekkür ediyorum

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretinde yaptığı konuşmada çözüm sürecine ilişkin olarak söylediği sözleri hatırlatarak, "Çözüm süreci gibi tamamen yerli ve milli bir projeye yeniden sahip çıktığı için Cumhurbaşkanı’na teşekkür ediyorum" dedi.

Alçı, "Hükümet medyasındaki kalemler tarafından bile bir süredir çözüm süreci şuursuzca kriminalize ediliyordu bu ülkede. Bu sürecin vatana ihanet olduğunu pervasızca söyleyenler gerçek demokratları bastırıyorlardı. AK Parti bu konularda özgüvensiz ve sessiz kalıyordu" dedi.

Alçı, şu ifadeleri kullandı:

"Ben her zaman her koşulda bu son 6 seneye inat çözüm sürecini savunmaya devam ettim. Yazarlık hayatımda en çok inandığım projelerden biriydi bu süreç.

O sayede bütün bir Doğu ve Güneydoğu Anadolu coğrafyası Türkiye tarihinde ilk kez kansız ve barış içinde bir dönemi yaşadı. Kürt halkı barış ve refahı ilk kez bu dönem tattı.

PKK, akılsızca politik hesaplarla çözüm masasını devirerek aslında Kürt halkına ihanet etti. Bu sürecin bitişinin bedelini son 6 senedir en başta Kürtler çok ağır biçimde ödüyor.

Sırf Erdoğan düşmanlığından ötürü çözüm süreci bitsin diye Kürt siyasetçileri dolduruşa getirenler bedel ödemiyor. Bütün fatura yine Kürtlere çıkıyor.

Bu ülkede Kürtler arasında çözüm sürecine destek yüzde 100’dü. Evet yüzde 100. Hangi siyasi görüşten olursa olsun her Kürt bu barış sürecinden mutluydu."

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TIKLAYIN - Erdoğan: Çözüm sürecini biz başlattık ama sonlandıran biz olmadık

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ne söylemişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada çözüm süreciyle ilgili olarak şunları söylemişti:

“Biz Diyarbakır’da 2005’te ne demişsek dün de oradaydık, bugün de aynı yerdeyiz, yarın da aynı yerde olacağız. Biz tüm samimiyetimizle barış, kardeşlik, çözüm, adalet, hak özgürlük dedik. Biz ret, inkar, asimilasyon politikalarını ortadan kaldırıp hak ve özgürlük eksenli bir yaklaşımla asırlık meselelerin çözümüne yöneldik…. Çözüm sürecini niye başlattık? Yeter ki artık anneler ağlamasın, akan kan dursun, her meşrepten insan kardeş olsun istedik. Bu bölgenin insanları demokrasiden, ekonomik büyümeden nasibini alsın diye baldıran zehri de olsa içeriz dedik. Samimiyetle başlattığımız süreci provoke ettiler, zehirlediler ve sonunda tamamen yıktılar…. Küresel emperyalizmin ülkemizde yaklaşık bir buçuk asırdır kaşıdığı bir yarayı kapatmak için çözüm sürecini evet biz başlattık ama sonlandıran biz olmadık…”