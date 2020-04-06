Nagehan Alçı: Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin büyük bir bölümü tabutla gömülüyor diyorlar; Diyanet bir açıklama yapmalı

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle birçok kişinin tabutla gömüldüğünü belirterek Diyanet'in bir açıklama yapması gerektiğini savundu.

Alçı, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilk vakalar görüldüğünde İstanbul il Sağlık Müdürlüğüne defin işlemleri nasıl olmalı diye sormuş. Salgının başında cenazeden virüs geçip geçmediği dahi net değilken Covid’li cenazeler normal prosedürle yıkanmış. Bu süreçte cenaze yıkayıcılar arasında 12 kişi hastalanmış ve testleri pozitif çıkmış. Daha sonra ciddi koruyucu önlemler alınmaya başlanmış. Artık korona nedeniyle vefat edenlerin yıkama ve defin işlemlerini yapanların koruyucu kıyafet, maske, eldiven ve gözlük taktığını biliyoruz." bilgisini paylaştı.

Alçı, "Peki bu süreçte başka sebeplerle hayatını kaybedenler nasıl defnediliyor? Virüslü olsun ya da olmasın artık tüm cenazelerin yıkama işlemi sırasında Covid önlemi alınıyor, İstanbul’daki cenazelerin hepsi koruyucu kıyafetlerle yıkanıyor. Ancak diğer cenazelerde defin sırasında virüsten koruyucu torba kullanılmıyor. Her kayıpta hem namaz hem de defin sırasında sosyal mesafeye dikkat çekiliyor. Tıp camiasından güvendiğim kaynaklardan duyduğum bir şey var. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin büyük bir bölümü tabutla gömülüyor, diyorlar. Bu konuda Diyanet bir açıklama yapmalı." ifadesini kullandı.

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