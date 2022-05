Nagehan Alçı: Chris Rock eğer beyaz bir komedyen olsaydı Will Smith kalkıp o komedyeni orada dövemezdi

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Will Smith'in En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldüğü Oscar Ödül töreninde eşinin rahatsızlığı hakkında şaka yapan komedyen Chris Rock'a tokat atmasına ilişkin olarak, "Chris Rock eğer beyaz bir komedyen olsaydı Will Smith kalkıp o komedyeni orada dövemezdi" görüşünü savundu.

Alçı yazısında, "Chris Rock eğer beyaz bir komedyen olsaydı mümkün değil Will Smith kalkıp o komedyeni orada dövemezdi. Jada’nın zihninde yaşayan erkek-üstünlükçülüğü ideolojisi gibi Will Smith’in kafasının içinde de hala beyaz-üstünlükçülük ideolojisi capcanlı yaşıyor. Siyahilerin hakları hakkında gayet duyarlı olduğu halde böyle bu. Maalesef dün Los Angeles’da o kadar tantanaya rağmen galip gelen yine zengin beyazların ve erkeklerin egemen olduğu bir dünya tasavvuru. Zaten eğer beyaz bir komedyen o espriyi yapsaydı Jada Pinkett de o göz devirme ve kocasını şiddete teşvik etme hareketini yapmazdı. Elbette Will Smith bir beyaz olsaydı da kalkıp siyahi bir komedyene o yumruğu atmazdı. Rock’ın 1 dakika önce haklarında espri yaptığı Javier Bardem-Penelope Cruz çifti gibi gülüp geçerlerdi." ifadesini kullandı.