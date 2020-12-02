Nagehan Alçı: CHP’nin içinde bir "MeToo" uyanışı yaşanıyor; kadınlar desteklenirse Türk siyasetinde dalga dalga diğer partilere ve başka yerlere yayılabilir

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, CHP İstanbul ilçe yönetimlerinden taciz ve tecavüz haberlerine ilişkin olarak, "CHP’nin içinde bir 'MeToo' uyanışı yaşanıyor. Şayet tacize uğradığını söyleyen kadınlar desteklenirse bu Türk siyasetinde dalga dalga diğer partilere ve başka yerlere yayılabilir." düşüncesini dile getirdi.

Alçı, “ABD’de sinema dünyası üzerinden patlayan MeToo Hareketi Türkiye’de siyasetten ilerleyip medyaya, sinema ve iş dünyasına sıçrayabilir. Ancak bunun için mağdurları koruyarak ilerlemeli ve bu işi erkeklerin siyaset malzemesi haline getirmesinin önüne geçmeliyiz. Mesela bu iddialarda maksadı CHP’yi dövmek olanlar aradan çekilsin. Konu doğrudan erkek egemen düzeni ve kadınları ilgilendiriyor.” ifadesini kullandı.

Ümraniye ilçe örgütünde tacize uğradığını belirten D.A. ile görüşmesini yazan Alçı, “3 ay susmuş. Bu arada partinin ilçe yönetiminde konuşmaması yönünde baskı altına alındığını anlattı. 'Sen kızsın, ismin kötüye çıkar, kapat konuyu, zaten kimse sana inanmaz' demişler. Ancak ilçe yönetiminden erkekler pişkince olayı örtbas etmeye çalışırlarken konudan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu haberdar olmuş ve mağdur olan genç kadını olaydan bir hafta sonra aramış. 'Canan Hanım’a haksızlık yapılıyor, benim olayımda duyar duymaz müdahale etti, o kişiyi görevinden uzaklaştırdı' dedi. Konu burada da kalmamış, D.A. yargıya başvurmuş, dava açılmış süreç devam ediyormuş." ifadesini kullandı.

Alçı, yazısında şunlar kaydetti:

"Buradan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e soruyorum hatta haykırıyorum... Ümraniye Gençlik Kollarında bir kadını taciz ettiği gerekçesi ile yargılanan ve bizzat İstanbul İl Başkanınız Canan Hanım tarafından görevden alınan bir isim neden özel kaleminizde çalışmaya devam ediyor? Gökhan Bey, 20 yaşında gencecik bir kadına defalarca sarkıntılık ettiği suçlaması ile yargılanan birini nasıl oluyor da hala yanınızda tutabiliyorsunuz?"