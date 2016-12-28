Nagehan Alçı: Bunca saldırı varken neden bir de birbirimize saldırıyoruz, AK Parti biraz sabır gösterse...

Milliyet yazarı Nagehan Alçı, meydana gelen terör saldırılarıyla ilgili olarak "Bunca saldırı varken neden bir de birbirimize saldırıyoruz" dedi. "Fikirlerimiz farklı olabilir ama en azından üst üste yaşadığımız onca tehdit de bize aynı gemide olduğumuzu hatırlatamadı mı? CHP değişiklik paketinin temeline itiraz ediyor, Ak Parti de onun engelleme girişimine karşı bir an önce prosedürü işletmek istiyor" görüşünü savunan Alçı, "Halbuki CHP bu yolların hiçbir yere çıkmayacağını görse, başka türlü muhalefeti öğrenmediği sürece aynı yerde debriyaja bastığını anlasa. Ak parti de biraz daha sabır gösterse ne olur" ifadesini kullandı.

Nagehan Alçı'nın "Bu kâbus bitiyor mu?" başlığıyla yayımlanan (28 Aralık 2016) yazısı şöyle:

12 Ocak Sultanahmet canlı bomba saldırısı:

14 Alman kayıp, 13 yaralı

13 Ocak Diyarbakır İlçe Emniyet’e bomba yüklü araç ve uzun namlulu tüfekle saldırı:

5 şehit, 39 yaralı

17 Şubat Ankara Genelkurmay, TBMM ve kuvvet komutanlıklarının yakınında bomba yüklü araçla patlama:

28 şehit, 61 yaralı

13 Mart Ankara’da bomba yüklü araç patlatıldı: 34 şehit, 125 yaralı

19 Mart Taksim İstiklal Beyoğlu Kaymakamlığı önünde intihar saldırısı: 5 şehit,

37 yaralı

27 Mart Bursa Ulucami yakınında canlı bomba saldırısı: 7 yaralı

1 Mayıs Gaziantep: Şehitkamil ilçesi Emniyet Müdürlüğü önünde bombalı terör saldırısı: 3 şehit, 24 yaralı

12 Mayıs İstanbul Sancaktepe Kara Havacılık Komutanlığı kışlasının yakınında bomba yüklü araçla saldırı: 8 yaralı

7 Haziran İstanbul Vezneciler’de Çevik Kuvvet otobüsüne bomba yüklü araç saldırısı: 11 şehit, 36 yaralı

28 Haziran İstanbul Atatürk Havalimanı’nda silahlı ve bombalı intihar saldırısı:

45 şehit, 236 yaralı

15 Temmuz: Tankların halkın üzerine yürüdüğü,

F 16’ların tepemizde dehşet saçtığı kâbus darbe girişimi:

240 şehit, 2185 yaralı

10 Ağustos Diyarbakır’da bir köprüde Çevik Kuvvet geçişi sırasında bomba yüklü araç patlatıldı: 5 şehit, 12 yaralı

15 Ağustos Diyarbakır’da Çınar ile Bismil arasında Bölge Trafik Denetleme istasyonuna bomba yüklü araçla saldırı: 7 şehit, 45 yaralı

17 Ağustos Van polis merkezine bomba yüklü araçla saldırı: 3 şehit,

73 yaralı.

18 Ağustos Elazığ Emniyet Müdürlüğü’ne bomba yüklü araçla saldırı: 3 şehit,

217 yaralı

20 Ağustos Gaziantep Şahinbey ilçesinde bir sokak düğününe bombalı saldırı:

54 şehit, 69 yaralı.

25 Ağustos Artvin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konvoyuna saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

26 Ağustos Cizre-Şırnak Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü yakınına bomba yüklü kamyonla saldırı: 11 şehit

78 yaralı.

26 Ağustos Yüksekova-Hakkari’de bir şantiyeye saldırı: 2 şehit, 2 yaralı

10 Aralık Beşiktaş’ta Vodafone Arena yakınında ve Maçka parkı içinde gerçekleşen 2 bombalı intihar saldırısı:

45 şehit, 166 yaralı

17 Aralık Kayseri’de Melikgazi ilçesinde bombalı araçla intihar saldırısı:

14 şehit, 56 yaralı.

Atladığım da olabilir. Bunlar yalnızca 2016’da karşı karşıya kaldığımız saldırıların aklımda kalanları... Hangisini kimin yaptığı çok önemli değil, ha PKK ha DAEŞ, ha FETÖ... Çok depresif, çok ağır bir yılın son günlerini yaşıyoruz. Gözümüzün önünde olsun, unutmayalım ama onların travmasında da yaşamayalım... Bu gün geriye bakarak, bu zor günleri arkada bırakmak istedim. Pazar günü ileriye bakacağım...

Bunca saldırı varken neden bir de birbirimize saldırıyoruz

Yukarıda hatırlattığım karanlık tablo ortadayken birbirimizle anlaşmanın yollarını bulmamız, hiç olmadığı kadar kenetlenmemiz gerekirken, bunun tam tersini yapıyor, birbirimizi yiyoruz. Anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında bağırış çağırışların, sloganların ve ağır sözlerin havada uçuşması hepimize büyük bir saygısızlık bence.

Fikirlerimiz farklı olabilir ama en azından üst üste yaşadığımız onca tehdit de bize aynı gemide olduğumuzu hatırlatamadı mı? CHP değişiklik paketinin

temeline itiraz ediyor,

Ak Parti de onun engelleme girişimine karşı bir an önce prosedürü işletmek istiyor. Halbuki CHP bu yolların hiçbir yere çıkmayacağını görse, başka türlü muhalefeti öğrenmediği sürece aynı yerde debriyaja bastığını anlasa... Ak parti de biraz daha sabır gösterse...

Ne olur?