Nagehan Alçı: Bu seçimin üç galibi var

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 52.38 oy alarak yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini değerlendirdi. Seçimin üç galibi olduğuna dikkat çeken Alçı, "Elbette birincisi Erdoğan. Erdoğan kadar Devlet Bahçeli de bu seçimin kazananı. Herkesin 'Devlet Bey bitti, MHP eridi' yorumları yaptığı bir seçimden partisi beklenenin çok üzerinde oy alarak çıktı. 3 hilal markası ülkücü seçmen üzerinde çok etkili. Devlet Bey ittifaka kendi logosuyla girme ısrarında doğru yapt" dedi.

Alçı'nın Habertürk'teki yazısı (25 Haziran 2018) şöyle:

Son yılların en kritik ve heyecanlı seçimini yaptık. Türkiye yepyeni bir sistem için sandık başına gitti. Bu seçim 7 Haziran ya da 1 Kasım seçimlerinden de, 16 Nisan referandumundan da temel olarak bir noktada daha ayrılıyordu: Tayyip Erdoğan’ın mevcudiyetini oyladık. “Erdoğan’la tamam mı, devam mı” oylamasıydı bu. Ve sonuçlar bu sorunun cevabının ilk turda “evet” olduğunu gösteriyor...

Bu seçimle ilgili söylenecek çok şey, yapılacak çok tespit var. Ben sıcağına sıcağına ilk aklıma gelenleri bu yazıda dile getireceğim.

Öncelikle bu sonuçlar, “Erdoğan artık heyecan yaratamıyor, ilgi uyandırmıyor, miadı doldu” gibi yorumların bir karşılığının olmadığını net bir şekilde gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 50’nin üzerindeki desteğini koruyor.

AK Parti ve Erdoğan seçmeni özellikle son günlerde “Erdoğan gidebilir” endişesiyle sandığa gitti. Bu seçmenlerin bir kısmında AK Parti’ye yönelik birtakım eleştiriler olsa da Erdoğan’sız bir Türkiye istemediler. Aksine, liderlerini başkanlık koltuğuna taşıdılar.

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Akşener'i İnce bitirdi

Sonuçlar Meral Akşener açısından büyük bir hezimete işaret ediyor. Akşener partisinin de gerisinde kalarak yüzde 7-8 bandında oy aldı. Halbuki bir ara ona destek yüzde 15’e yaklaşmıştı.İnce’nin rüzgârı Akşener’i bu seviyeye indirdi.

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CHP markası engel

Gerçekçi olalım: Muharrem İnce, CHP markasını arka planda tutarak, hatta unutturmaya çalışarak yüzde 30’a ulaştı. Ne yaparsanız yapın bu marka toplumda yüzde 20’yi fazla geçemiyor. Ben Kemal Kılıçdaroğlu’nun bunu değiştirmeye samimi bir şekilde gayret gösterdiğini, ancak başarılı olamadığını düşünüyorum. Kemal Bey, CHP’yi LAST fanatizminden kurtarmak için çok çaba harcadı, ama bunun gerçekleştiğini söylemek mümkün değil... Benim son yazılarımda dikkat çektiğim, sosyal medyadaki LAST fanatizmi hem İnce’ye hem de CHP’ye kaybettirdi.

İnce bundan sonra ne yapacak?

BU sonuçlarla birlikte CHP’nin karışacağı kesin. Partinin aldığı oy oranı ile Muharrem İnce’nin oy oranı arasında ciddi bir fark var. Bundan sonra Muharrem Bey CHP Genel Başkanlığı için mücadele edecektir. Ancak acaba İnce’nin CHP’nin başına geçmesi mi yoksa yeni bir hareket kurması mı etkili olur? Ben ikincinin daha doğru olacağına inanıyorum.

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Saadet'in çöküşü

BU sonuçlar Saadet Partisi açısından büyük bir hezimete işaret ediyor. Beklenenin çok altında oy aldı parti. Saadet seçmeni sandığa Erdoğan için gitti. Bu da Temel Karamollaoğlu’nun muhalefet cephesinde yer alarak büyük bir hata yaptığını gösteriyor.

Elbette birincisi Erdoğan. Erdoğan kadar Devlet Bahçeli de bu seçimin kazananı. Herkesin 'Devlet Bey bitti, MHP eridi' yorumları yaptığı bir seçimden partisi beklenenin çok üzerinde oy alarak çıktı. 3 hilal markası ülkücü seçmen üzerinde çok etkili. Devlet Bey ittifaka kendi logosuyla girme ısrarında doğru yaptı. Üçüncü kazanan Muharrem İnce. İnce de partisini aşarak bir rüzgâr yarattı ve yeni bir siyasi lider olarak ortaya çıktı. Şayet negatif mesajlar vermez ve meydanlardaki havayı korursa siyasette uzun soluklu olur.