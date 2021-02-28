Nagehan Alçı: Böylesine plansızlık, hazırlıksızlık, iletişimsizlik olamaz, çocuklar yap-boz tahtasına döndü!

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, "Haftalar öncesinden 1 Mart olarak açıklanan okul açılma tarihini İstanbul ve Ankara için son dakikada yine ertelediler. Pazartesi günü yapılacak Kabine toplantısına göre şehir şehir karar verilecekmiş. Madem 1 Mart’ta yapılacak toplantı öncesi açılamayacaktı neden 1 Mart tarihi zikredildi?” diye sordu. Alçı, “Böylesine plansızlık, hazırlıksızlık, iletişimsizlik olamaz, çocuklar yap-boz tahtasına döndü!” düşüncesini dile getirdi.

Alçı yazısında, “Eğitime bakıştaki sakatlığı zaten defalarca yazdım ancak 1 Mart tarihinin o tarihe 2 gün kala üstelik hafta sonu ertelenmesi çok vahim başka bir problemi gözler önüne seriyor. O da öngörülemezlik! Şayet bu ülke bu kadar öngörülemez olursa devlet bugün dediğini ertesi gün değiştirirse güven diye bir şey kalmaz. O zaman zarar gören sadece eğitim sistemi olmaz. Sıcak para dışında kalıcı yatırımcı yani gerçek anlamda yabancı sermaye de gelmez. Böyle bir durumda vatandaş da devletine güvenmez, devletten korkar ama devletini sevmez, saygı duymaz." ifadesini kullandı.

Alçı yazısında şunları kaydetti:

"Söylem olarak 'Allah devletime zeval vermesin' der gibi görünür fakat içinden 'Allah devletin eline düşürmesin' der. Vergi vermek istemez, kaçırabildiği kadar kaçırır. Güven her şeyin başı... Böylesine plansız, programsız, hafta sonu değişiklikleri ile idare edilir hale gelirsek asla gelişmiş ülkeler ligine çıkamayız. Yarın devlet, kafasına göre her şeyi değiştirebilir algısı oturursa zincirleme bir bozulma yaşarız… Böylesine plansızlık, hazırlıksızlık, iletişimsizlik olamaz! Çocuklar yap-boz tahtasına döndü… Sayın Ziya Selçuk, sizin iyi niyetinizi biliyorum ama size sormak istiyorum… Ne zaman çıkıp… 'Artık yeter!' diyeceksiniz?"