HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, “Boğaziçi’nde yüksek lisans ve doktora yapmış Melih Bulu küçümsenmek ve dışlanmak isteniyor" görüşünü savundu.

Alçı, "Melih Bulu Boğaziçi’ne fetihçi ve dışlayıcı bir mantıkla gelmedi. Boğaziçi kültürüne son derece uygun bir davranış içindeydi.Benim konuştuğum Bulu, Boğaziçi’ndeki tüm hocalarla ve öğrencilerle görüşmeye, hazırdı. Protestoculara karşı çok yumuşak ve mutedildi. Kendisine hakaret eden talebelere bile el uzattı. Böyle yumuşak davranan biriyle en azından karşılıklı konuşulması gerekirdi. Diyaloğa bu kadar açıkken Bulu’ya, maksimalist taleplerle sert davranılması protestocular açısından doğru olmadı." düşüncesini dile getirdi.

Alçı yazısında, "Öte yandan benim de Boğaziçi’nde hocam olmuş kimi akademisyenler biraz da Melih Bulu’yu dışlamak için Boğaziçili kimliğine öyle formüller getiriyorlar ki… 'Boğaziçi’nde 18-23 yaş arası lisans eğitimi alanlar yani liseden sonra Boğaziçi’ni kazananlar gerçek Boğaziçilidir. Sonradan yüksek lisans ile doktora yapmak Boğaziçili olmak için yeterli değildir' diye bir varsayım üretildi. Bundan hareketle Boğaziçi’nde yüksek lisans ve doktora yapmış Melih Bulu küçümsenmek ve dışlanmak isteniyor ama Boğaziçi’nde okumayıp sonradan yüksek lisans ve doktoraya gelen herkes bu formülle rencide ediliyor. Bu son derece yanlış bir yaklaşım. Benim okuduğum 1996-2001 döneminde de özellikle akademisyen olmak isteyen arkadaşlarımıza hocalarımız 'Boğaziçili Boğaziçi'nde doktora yapmaz' derlerdi. Slogan gibiydi bu söz." ifadesini kullandı.

Alçı yazısında şunları kaydetti:

"Yani lisans diplomasının ardından doktora yapmak isteyenlerin İngiltere ve ABD’nin itibarlı üniversitelerine gitmeleri salık verilirdi.- Boğaziçi’nde yüksek lisans ve doktoraya kalmamaları tavsiye edilirdi. Boğaziçi’nde hoca olmak için de ABD ya da İngiltere’nin itibarlı üniversitelerinden birinde doktora yapmak zorunluydu. Fakat bu gelenek aynı zamanda bence bizzat Boğaziçi hocaları tarafından Boğaziçi’nde yüksek lisans ve doktora yapmanın yurtdışı seçeneklerine kıyasla küçümsenmesine yol açtı.

Bulu ile ilgili tartışmalı olan diğer bir konu ise tezi. İntihal olduğunu ileri sürenler var. İntihal olup olmadığı hakkında ben bir yorum yapamam ancak tezine erişim engeli getirmiş olması elbette izaha muhtaç. Ancak şimdiye kadar Melih Bey bu konuda bir yorum yapmadı. Ben kendisine bu tuhaf durumu sordum ancak cevap alamadım."