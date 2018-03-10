Nagehan Alçı: Bizi bu 27 isim birleştirecek

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın organize ettiği “Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar” programının detaylarını yazdı. Programdan önce bir slayt gösterisi yapıldığını aktaran Alçı, slaytta yer alan isimlerle ilgili olarak, "Bizi bu 27 isim birleştirecek" dedi.

Alçı'nın "Bizi bu 27 isim birleştirecek" başlığıyla (10 Mart 2018) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

Geçen salı akşamı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın organize ettiği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile iş ve sanat dünyasından birçok önemli ismin katıldığı “Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar” gecesindeydim. O geceyle ilgili birçok şey okudunuz. Erkek egemen bir sektörde büyük başarılara imza atan kadınları ödüllendiren, çok güzel ve teşvik edici bir törendi.

Ben organizasyonda dikkatimi çeken ve beni çok duygulandıran başka bir noktayı yazacağım. Üzerinde duran olmadı ama o akşam çok önemli, bence geceye damga vuran bir sunum vardı. Ödüller açıklanmadan önce “Enerji Veren Kadınlar” başlığı altında farklı zamanlarda ve farklı alanlarda Türkiye’ye ve dünyaya damga vurmuş kadınlarla ilgili bir slayt gösterimi yapıldı.

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İşte o liste

SIRAYLA şu 27 isim geldi karşımıza: Adile Naşit-Afife Jale-Engin Arık-Fatma Aliye-Halet Çamlıbel-Halide Edip Adıvar-Leyla Gencer- Müzeyyen Senar-Nesrin Olgun-Afet İnan-Safiye Ali-Seniha Es-Suat Derviş- Süreyya Ağaoğlu-Tansu Çiller- Türkan Akyol-Kara Fatma-Nene Hatun- Şerife Bacı-Şule Yüksel Şenler- Ayşe Şasa-Merve Kavakçı-Samiha Ayverdi- Aziz Haydar Hanım-Dilhan Eryurt- Nezihe Muhiddin-Fazıla Şevket Giz.

Bu isimler üzerinde durmak istiyorum. Bazılarını çok iyi tanıyorsunuz, bazılarını ismen biliyor, ama büyük olasılıkla dikkat çekici detaylarını hatırlamıyorsunuz, bazılarının ise belki adını ilk kez duyuyorsunuz. Halbuki hepsi birlikte okunduğunda ortaya çok anlamlı bir resim çıkıyor. Bu listeyi yapanların büyük bir titizlik ve incelikle hazırladığı ve vermek istedikleri mesajın resmi...

27 ismin teker teker üzerinden geçmek için yerim yok, o nedenle dikkat çekici bulduklarıma değineceğim.

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