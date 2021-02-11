Nagehan Alçı: Ben müstakbel ilk Turkonota Cacahanım demeyi teklif ediyorum

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamasına atıfta bulunarak, "Ben müstakbel ilk Turkonota Cacahanım demeyi teklif ediyorum" düşüncesini dile getirdi.

Alçı, "Malum dünden beri en renkli ve en heyecanlı konumuz Türk astronot. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın astronotlara yerli bir isim bulma çağrısına şimdilik tek somut öneri Devlet Bahçeli’den geldi. Devlet Bey, 'Bizimkiler Cacabey olsun' dedi. Selçuklular döneminde Kırşehir emiri olan zatmış Cibril Bin Cacabey. 1200’lerde astronomi ile ilgilenmiş, bir rasathane kurdurmuş." ifadesini kullandı.

Alçı yazısında, "Ancak madem astronotumuzun bir kadın olması hedefleniyor, Cacabey’in hatırasına atıfla Cacahanım demek daha doğru olmaz mı? Bilmem Sayın Bahçeli bu önerime nasıl bakar? Ben müstakbel ilk Turkonota Cacahanım demeyi teklif ediyorum." ifadesini kullandı.