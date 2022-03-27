Nagehan Alçı: Bakan Kurum, Kartepe Zirvesi'ne katılan eski Almanya Başbakanı Schröder’in konuşmasından önce salondan ayrılmamalıydı

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Kartepe Zirvesi'ne katılan eski Almanya Başbakanı Schröder’in konuşmasından önce salından ayrılmasını eleştirdi.

Alçı yazısında Schröder'in özel davetli olduğunu hatırlatarak, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konusuna çok hakim olması ve çalışkanlığı bakımından takdirle izlediğim bir bakan. İzmir’de ve Elazığ’da yaşanan felaketlerden sonra yaşanan büyük zararları çok çabuk telafi edebilmesi Kurum’un başarısıydı. Paris Anlaşması’nın onun döneminde imzalanması, atıklar ile ilgili Sayın Emine Erdoğan’ın katkı ve destekleri ile yürütülen çalışmalar, çevre farkındalığı konusunda yaptıkları övgüyü hak ediyor. Bakan Kurum, Kartepe Zirvesi’nde de şehirleşme ve çevre üzerine içeriği çok dolu ve çok alkış alan bir konuşma yaptı. Ancak kendisine bir eleştirim var. Konuşması biter bitmez salondan ayrıldı. Halbuki Almanya’nın eski Başbakanı ve toplantının özel misafiri Schröder henüz sahneye çıkmamıştı. Bakanla birlikte birçok kişi de paldır küldür toplantıyı terk etti." ifadesini kullandı.

Alçı şunları kaydetti:

"Bunun zaten gergin olan Schröder’in moralini bozup keyfini kaçırdığı yüzüne yansıyordu. Türkiye’nin dostu bir eski Alman Başbakanı’na karşı daha duyarlı hareket edilmeliydi. Şansölye’nin etrafındaki Almanlarla konuşunca yanılmadığımı anladım. Schröder’in çok bozulduğunu söylediler. Bence Murat Kurum ne kadar yoğun olursa olsun bir yarım saat daha kalmalıydı. Özel davetli olarak orada bulunan Schröder’in konuşmasını dinlemeliydi."