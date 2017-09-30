Nagehan Alçı, Azerbaycan'da istenmeyen kişi ilan edilmiş

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Ufuk Uras, Ali Bayramoğlu, Erol Katırcıoğlu ve Sait Çetinoğlu hakkında Azerbaycan'da verilen tutuklama kararına ilişkin olarak "Ben de 2009’da Ermenistan’a bir yazı dizisi için gidip oradan Dağlık Karabağ’a geçmiştim. Azerbaycan o dönem beni persona non grata (istenmeyen kişi) ilan etmişti. Uzun süre ülkeye girişim yasaklandı" dedi.

Alçı, yasağın nasıl kalktığını da şöyle anlattı:

"2013 yılında elçilikten bir telefon aldım. Türkiye’den yasaklılar listesinde adımın olmasını garipsediklerini, bunu düzeltmek istediklerini söylediler ve Aliyev’e Ermenistan üzerinden Karabağ’a gidişimin siyasi bir kastı olmadığını belirten bir mektup yazmamı talep ettiler. Hakkımdaki karar böyle kalktı."

Nagehan Alçı'nın "Tutuklu Papaz Brunson’ın sırrı" başlığıyla yayımlanan (30 Eylül 2017) yazısı şöyle:

Azerbaycan, Dağlık Karabağ’a giden Ufuk Uras, Ali Bayramoğlu, Erol Katırcıoğlu ve Sait Çetinoğlu hakkında Ermenistan üzerinden bölgeye ulaştıkları için tutuklama kararı çıkardı. Dağlık Karabağ, Ermenistan’ın işgali altında olduğu için Azerbaycan, bu topraklara Ermenistan üzerinden gitmeyi suç sayıyor. Öte yandan bölgeye Azerbaycan üzerinden ulaşmak mümkün değil. Ancak Tiflis üzerinden gideceksiniz vs...

Halbuki Erivan’dan bir araçla 4 saatte ya da uçakla 1 saatten az bir süre içinde başkent Hankendi’ye (Ermeniler Stepanakert diyorlar) varıyorsunuz. Ben de 2009’da Ermenistan’a bir yazı dizisi için gidip oradan Dağlık Karabağ’a geçmiştim. Azerbaycan o dönem beni persona non grata (istenmeyen kişi) ilan etmişti. Uzun süre ülkeye girişim yasaklandı.

2013 yılında elçilikten bir telefon aldım. Türkiye’den yasaklılar listesinde adımın olmasını garipsediklerini, bunu düzeltmek istediklerini söylediler ve Aliyev’e Ermenistan üzerinden Karabağ’a gidişimin siyasi bir kastı olmadığını belirten bir mektup yazmamı talep ettiler. Hakkımdaki karar böyle kalktı.

Ancak şimdi bu 4 isim hakkında “istenmeyen kişi” ilan edilmenin ötesinde bir tutuklama kararının çıkması, bu isimlerin Interpol’e bildirilmesi çok ciddi bir yaptırım. Dün Ali Bayramoğlu ile konuştum. Yurtdışında birçok konferans veren ve toplantıya katılan bir akademisyen olarak tedirgindi. “Toplantılarımı iptal ettim” dedi, ancak nereye kadar iptal edecek? 5 yıl boyunca yurt dışına çıkamayacak mı?

Dışişleri kaynaklarıma sorduğumda Interpol’ün giderek daha fazla siyasi bir kurum olduğu, kendisine gelen talepleri buna göre değerlendirdiğini söylüyorlar ama bu isimlerle ilgili Azerbaycan’ın talebini yerine getirip getirmeyeceğini test etmek büyük bir risk olur... Olması gereken bir an önce haklarındaki tutukluluk kararının kalkıp sadece Azerbaycan’a girişlerinin yasaklanması.