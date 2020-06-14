Nagehan Alçı: Ayasofya yeniden ibadete açılmalı, Madımak da kesinlikle bir insanlık müzesi haline getirilmeli

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Ayasofya'nın ibadete açılması tartışmalarına ilişkin, "Ayasofya yeniden ibadete açılmalı, Madımak da kesinlikle bir insanlık müzesi haline getirilmeli" görüşünü savundu.

Alçı, "Biz seküler insanların da dindarların bu duygularını anlamamız gerektiğine inanıyorum. Öte yandan dindarların da ülkemizde yaşayan gayrimüslimlerin, Alevilerin ve seküler kesimin hakları ve özgürlükleri konusunda duyarlı olması gerekir. Aleviler zaten Cumhuriyet tarihi boyunca kendini ikinci sınıf hissetti. Aleviler ve gayrimüslimlerin temel hakları konusunda da çok eksikler ve problemler var. Bu noktada da da Sünni dindarların hassas olmaları gerekir." görüşünü savundu.

Alçı, "Gayrimüslim yurttaşlarımızın da önemli boyutta haklar ve özgürlükler sorunları var. Mevcut hükümet bunları da behemehal çözmeli.Tüm bu gözlemlerim ve değerlendirmelerim çerçevesinde bana göre de Ayasofya ibadete açılmalı.Ayasofya dindar Müslümanlar nezdinde İstanbul’un ulu camisi olarak görünüyor. Diğer bir deyimle Camii-i Kebir. Fatih Sultan Mehmet’in manevi mirası olarak kabul ediliyor" ifadesini kullandı.

Alçı, "Düşünün Bursa’da Ulu Cami ibadete kapatılıp içine ayakkabıyla girilen müze haline getirilse Bursa halkında büyük infial olur.Ayasofya da İstanbul’un ulu camisi.Öte yandan dindarlar da cemevlerine yönelik söylemlerine dikkat etmeliler. Keyif evidir gibi rencide edici ifadeler asla kullanılmamalı.Bu konuda da dindarlar duyarlı olmak zorunda diye düşünüyorum.Mütedeyyin kesim Alevi yurttaşların duygularını anlamalı ve artık cemevleri resmî statü kazanmalı.Ayasofya yeniden ibadete açılmalı. Madımak da kesinlikle bir insanlık müzesi haline getirilmeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet de artık Madımak konusunda bu adımı atmalı." çağrısında bulundu.

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