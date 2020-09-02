Nagehan Alçı: Apple Türkiye’de Orta Doğu şartlarına göre mi çalışıyor?

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Apple markasıyla ilgili yaşadığı soruna ilişkin, "Apple gibi dünyanın en büyük firması bile Türkiye’de Orta Doğu standartlarına dönüyor demek ki." düşüncesini dile getirdi.

Alçı, "Geçen haftaki yazımda, aldığım Apple TV cihazının doğru düzgün kullanılmadan bozulmasından sonra yaşadıklarımı aktarmıştım. Cihazın tamiri ya da değişimi için Akasya AVM’de bulunan Apple Yetkili Servisi’ne cihazı gönderdik. Bir zerre ilgilenmediler ve ‘Bunun üzerine su için ve yenisini alın’ gibi kaba bir cevap verildi. Apple gibi dünyanın en büyük firması bile Türkiye’de Orta Doğu standartlarına dönüyor demek ki." yorumunu yaptı.

Alçı, "Apple TV ayağında böyle çok sayıda problem yaşanıyor. Bunu arkadaşlarımdan da duyuyorum. Apple Türkiye temsilciliğinin kendisine yönelik şikâyetleri dikkate alması ve yaklaşımını gözden geçirmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

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