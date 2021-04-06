Nagehan Alçı: Amiraller bildirisi çok yanlıştı, amiral gözaltıları da çok yanlış

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, 103 emekli amiral ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında dün sabah gözaltılar yapılmasıyla ilgili olarak, "Kenan Evren tarzı 'Yüce Türk milletine...' diye başlayan böyle bir gece yarısı bildirisi aynen Meral Akşener’in dediği gibi baştan sona zevzeklikti. Fakat dün sabahın köründe 10 emekli amiralin evine paldır küldür yapılan polis baskınını da büyük bir yanlış olarak görüyorum. Yaşları 70 üstünde olan Atilla Kıyat gibi birkaç isim ifadeye çağrıldı. Güzel güzel avukatlarıyla beraber adliyeye gidip ifadelerini verecekler. Neden diğer 10 amirale de bu usul uygulanmasın? Sabahın kör karanlığında polis baskını asla doğru değil" dedi.

Alçı, "Bu amirallerden hiçbirinin kaçma ihtimali yok. Bunu hepimiz biliyoruz. Soruşturma açılmasını ve Türkiye’yi kilitleyen bu saçma bildirinin kaynaklarını öğrenmemiz iyi olacaktır. Ama hepsi de 60 yaş üstü amirallere polis baskını, gözaltı ve tutuklama asla Türkiye’ye faydalı değil" görüşünü savundu.

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