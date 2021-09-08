Nagehan Alçı: Ali Erbaş görevini kutuplaştırıcı ve ayrımlaştırıcı bir dille ifa ediyor, özeleştiri yapması gerek

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, son olarak"İnanç; adalete, yargıya yansımasın istiyorlar, ortalığı ayağa kaldırıyorlar" sözleri tartışma yaratan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın son dönemdeki açıklamalarıyla ilgili olarak, "Üzülerek ifade etmeliyim ki Ali Erbaş görevini kutuplaştırıcı ve ayrımlaştırıcı bir dille ifa ediyor. Sayın Erbaş’ın bu noktada bir özeleştiri yapması gerekiyor" yorumunu yaptı.

Alçı, son döneme bakılığında Ali Erbaş'ın "kapsayıcı ve kuşatıcı" bir Diyanet İşleri Başkanlığı yapmadığını söyledi.

"Peki Erbaş neden 2021 Türkiye’sinde bu sert ve keskin açıklamaları yapıyor?" diyen Alçı, şu ifadeleri kullandı: