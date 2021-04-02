Nagehan Alçı: Aldığım ceza benim için onur nişanesi, şeref madalyasıdır

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, bir yazısında hâkim Hakkı Yalçınkaya'ya hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 7 bin 80 lira adli para cezasına çarptırılmasına ilişkin olarak, "Hrant Dink’in oğlu Arat Dink’i sırf Ermeni olduğu için mahkum eden zihniyete karşı çıktığım için aldığım ceza da benim için aynı şekilde onur nişanesidir. Bu ceza benim için sadece bir şeref madalyasıdır." düşüncesini dile getirdi.

Alçı yazısında, "Ben sırf Ermeni olduğu için Dink’i şeytanlaştırma operasyonunu yürütenlerin faşist zihniyeti ile sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğim. O öldürüldükten sonra hızını alamayıp oğluna hapis cezası verenlere itiraz etmeye devam edeceğim. Bu ülkenin gerçek bir hukuk devleti olması için o kafatasçı zihniyetle ne pahasına olursa olsun savaşmaya devam edeceğim. Mahkemeler bu mücadelemde istedikleri kadar ceza versinler bana. Umurumda değil... İnsanlık suçu işlediği net kanıtlarla ortada olan, insanlara sırf Kürt oldukları İçin işkence eden, meşhur Diyarbakır Cezaevi işkencecisine işkenceci dediğim için aldığım ceza benim için nasıl bir gurur vesilesiyse, Hrant Dink’in oğlu Arat Dink’i sırf Ermeni olduğu için mahkum eden zihniyete karşı çıktığım için aldığım ceza da benim için aynı şekilde onur nişanesidir.Bu ceza benim için sadece bir şeref madalyasıdır." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Nagehan Alçı'ya hâkim Hakkı Yalçınkaya'ya "hakaret ettiği" gerekçesiyle para cezası verildi