Nagehan Alçı: AK Parti yönetiminden bazı kişiler, Melih Gökçek'in istifa ile anılması için çalışıyor

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe istifa edecek iddialarıyla ilgili olarak, "AK Parti içinden kaynaklarım parti yönetiminden bazı isimlerin son günlerde Melih Gökçek’in istifa ile anılması için çalıştığını söylüyorlar" dedi.

Alçı'nın "Melih Gökçek meselesi" başlığıyla yayımlanan (4 Ekim 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Birkaç gündür siyaset kulislerinde sorulan tek soru var: Melih Gökçek de istifa edecek mi? Bu soru dün hem Cumhurbaşkanı’na hem de parti sözcüsü Mahir Ünal’a soruldu. Mahir Bey, Gökçek’in istifasının istendiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyerek konuyu kapattı. Cumhurbaşkanı ise doğrudan Gökçek ismini zikretmeden genel olarak “Başka istifalar olacak mı?” sorusuna “Şu an böyle bir şey yok, olmayacağı anlamına gelmez” diyerek açık kapı bıraktı.

Peki böyle bir şey olacak mı? Bu sözlerin arka planı ne? Recep Tayyip Erdoğan, Gökçek’in de istifasını ister mi?

Melih Gökçek, AK Parti’nin içinde çok önemli bir isim. Ankara ile adeta özdeşleşmiş bir belediye başkanı olmasının yanı sıra iddialı ve gündemde kalmayı başaran bir siyasetçi. Parti içinde Gökçek’in yıldızının barışmadığı isimler hep olmuştur. Bülent Arınç ile olan kavgası kamuoyuna yansıdığı için herkes biliyor. Geçmişte Haluk İpek ve İdris Naim Şahin de yeminliGökçek düşmanı isimlerdi. 2009 yılında aday yapılmamasını neredeyse başarıyorlardı ki son dakikada yine Gökçek galip çıktı.

Şu anki AK Parti dengelerinde, benim içeriden bildiğim kadarıyla özellikle bir isimle Melih Bey’in yıldızı hiç barışmıyor.

AK Parti içinden kaynaklarım parti yönetiminden bazı isimlerin son günlerde Melih Gökçek’in istifa ile anılması için çalıştığını söylüyorlar.

Bundan sonra ne olacak?

Öncelikler şunu söyleyeyim: Cumhurbaşkanı, istifasını isterse Melih Gökçek “Emir demiri keser’ diyerek beklemeden istifa eder. Bunun üzerine bir husumet de beslemez. 2019 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’ı bütün gücüyle desteklemeye de devam eder.

Ancak ben olayların böyle gelişeceğini düşünmüyorum. İki siyasetçinin zor günlerinde birbirlerinin yanında durduklarına tarih şahit oldu. Bundan sonra da bu durumun değişeceğini zannetmiyorum, fakat Gökçek’in de Ankara’daki popülaritesinin yüzde 45’in altına inmemesini sağlaması çok önemli. Sonuçta seçimlerde duygular ve dostluk değil matematik konuşur...

Geçmiş zaman

Melih Gökçek’le ilgili ilginç bir anımı size aktarayım... 2011 yazında bir davette o dönemin bazı AK Parti ileri gelenleriyle sohbet ederken konu Ankara’ya gelmiş, hepsi birden beni Gökçek’le ilgili “uyarmıştı”. İyi zamanlarda durumu idare edeceğini ama Tayyip Erdoğan’ın başı biraz sıkışırsa hemen Erdoğan’ı satacağını düşünüyorlardı. Fakat ne ilginçtir ki bana bunları söyleyenler zor zamanlar geldiğinde Erdoğan’ın yanında duramadılar. “Erdoğan’ı satacak” denen Gökçek ise Gezi olayları esnasında en aktif siyasetçilerden biriydi, öyle ki Tayyip Erdoğan onun Gezi’deki duruşunu tüm partililere örnek göstermişti. Hem FETÖ ile mücadele sürecinde hem 7 Haziran sonrası koalisyona düşüldüğü süreçte Melih Gökçek, bana söylenenin aksine Erdoğan’ın yanında, çok kararlı bir duruş sergiledi. 15 Temmuz gecesi de en cesur çıkışlardan birini o yaptı.

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