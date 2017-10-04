"Melih Gökçek oğlu için direniyor; AKP ile pazarlık yapıyor"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın istifasının ardından Düzce Belediyesi Başkanı Mehmet Keleş de istifa etti. AKP’de 5 belediye başkanının daha istifasının istendiği, sayının daha da artacağı öne sürüldü. İstifası istendiği konuşulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in istifa etmemek için direndiği, oğlu Osman Gökçek’in siyasi geleceği için parti ile pazarlık yaptığı iddia edildi.

AKP’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın istifasının ardından 5 belediye başkanının da istifasının istendiği, sayının daha da artacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Şu an yok, ama bundan sonra da olmayacağı anlamına kesinlikle gelmez” dediği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in istifa etmemek için direndiği, oğlu Osman Gökçek’in siyasi geleceği için pazarlık yaptığı konuşuluyor. Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un da genel merkezin “istifa et” talebini kabul etmediği, Erdoğan’la görüşmek için randevu talebinde bulunduğu, ancak randevu verilmediği belirtiliyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘metal yorgunluğu’ vurgusuyla teşkilatlarda başlattığı değişim, belediye başkanlarıyla sürüyor. İstanbul’da Kadir Topbaş’ın istifasının ardından Ankara, Bursa, Balıkesir, Düzce ve Niğde belediye başkanlarının da görevden alınmasına karar verildiği belirtilirken, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, önceki gün istifa etti. Diğer belediye başkanlarına da ‘istifa etmeleri’nin genel merkez tarafından iletildiği kaydediliyor. Ancak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’un direndiği konuşuluyor. Uğur’un, istifasını isteyen genel merkez yöneticilerine, “Muhatabım siz değilsiniz. Beni ‘reis getirdi, reis götürür” dediği, Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulunduğu, ancak kabul edilmediği dile getiriliyor. Uğur, geçen günlerde AKP Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı’nın başını çektiği muhaliflerinin olduğunu belirterek, “Gidin Yeşilcam’da oynayın” demişti. Uğur’un bu sözleri partide rahatsızlık yarattı.

‘Pazarlık’ iddiası

İstifası istenecek olan bir diğer isim ise Melih Gökçek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin konuyla ilgili soruları üzerine “Bu süreç içerisinde bu tür gelişmeler olur. Ama şu anda böyle bir şey yok. Ama bundan sonra da olmayacağı anlamına kesinlikle gelmez. Çünkü bir değişimi dönüşümü biz seçime kadar yaşıyoruz, yaşayacağız ve o metal yorgunluğu dediğim konu, tüm bunları kapsayan bir konuydu” açıklamasını yaptı. AKP kulislerinde, Gökçek’in istifa etmemek için direndiği, oğlu Osman Gökçek’e siyasi bir gelecek için parti yönetimiyle pazarlık yaptığı konuşuluyor.

Sürecin ucu açık

Parti kulislerinde, belediye başkanlarıyla ilgili istifa sürecinin bununla sınırlı kalmayacağı, yılbaşına kadar sayının daha da artacağı yorumları yapılıyor. Görevden alınacak belediye başkanları arasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Bolu, Uşak ve Nevşehir’in de dahil olabileceği konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, belediye başkanlarının istifa sürecini erken başlatmasında yerel seçime kadar teşkilat ve belediyelerde bir toparlanma sağlayıp kırgınlıkları ortadan kaldırma hedefinin yattığı belirtiliyor.

Gökçek konuştu

Öte yandan Gökçek’ten de konuya ilişkin ilk açıklama geldi. Milat gazetesine konuşan Gökçek, “Şer odaklarının fitne çabalarına asla prim vermeyeceğiz. Öyle bir hava meydana getiriyorlar ki her söylediğinizi bir yerlere çekerek algı operasyonu yapıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan’a destek olmak ümmetin her ferdinin görevidir. Çünkü sayın Erdoğan sadece Türkiye’nin değil ümmetin lideridir. Fitne peşinde olanlar boşa uğraşırlar” ifadelerini kullandı.