Nagehan Alçı: AK Parti hükümetinin organizasyonunda Beren Saat’in konuk olarak seçilmesi absürtlükten başka bir şey değil

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, oyuncu Beren Saat'in “Eko İklim Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı”ndaki konuşmasına ilişkin olarak, "Konuşma tam olarak eve çağırılan misafirin ev sahibine hakaret etmesi olarak özetlenebilir. İzlediğimde şaşkınlığım iki taraflı oldu." düşüncesini dile getirdi.

Alçı yazısında, "Son dönemde Erdoğan karşıtı muhalif çizgisi bilinen Beren Saat’in hükümete bağlı resmi kurumların sponsor olduğu bir toplantıya gitmesi kendisi açısından büyük bir tutarsızlık ve yanlıştı. Hükümetin sponsor olduğu, iklim değişikliği konusunda yapılan çalışmalar ve atılan adımların öne çıkarılmasının hedeflendiği, AK Parti yöneticilerinin konuk olarak bulunduğu bir salonda en sert şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göndermeler yapılması da tam bir tuhaflıktı. 'Nagehan sen ifade özgürlüğüne mi karşısın? Beren Saat’in fikirlerini açıklama hakkı yok mu' diyenlere şunu söyleyeyim: Herkesin ifade özgürlüğünün sonuna kadar arkasında olduğumu beni tanıyan ve takip eden herkes bilir. Beren Saat’in Erdoğan’a muhalefet eden çizgisine de saygı duyuyorum. Ancak konuşanın ifade özgürlüğü olması gerektiği gibi organizasyon sahiplerinin de konuk seçme özgürlüğü var. AK Parti hükümetinin organizasyonunda Beren Saat’in konuk olarak seçilmesi absürtlükten başka bir şey değil. Hadi diyelim konuşmanın içeriği tahmin edilemedi -ki Saat’in Erdoğan karşıtı çizgisi herkesin bildiği bir konu- peki Beren Saat’in salonda ayakta alkışlanmasını nasıl yorumlayacağız? Hakikaten anlamakta zorlanıyorum… Akıl tutulmasının bu kadarı da fazla…" ifadesini kullandı.

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