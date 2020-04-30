Nagehan Alçı: Ahmet Altan’ın hapiste kalmasını en çok isteyen çevreler 2013-15 döneminde onun tavırlarını sosyal medyadan en çok alkışlayan kesimdi

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, "Ahmet Altan meselesi o kadar trajik ki… Bugün Altan’ın hapiste kalmasını en çok isteyen çevreler 2013-15 döneminde onun tavırlarını sosyal medyadan en çok alkışlayan kesimdi. Nazlı Ilıcak meselesi ile bire bir aynı durum. Bu nasıl bir oportünizm, nasıl bir ruh hali? Anlayamıyorum." düşüncesini dile getirdi..

Alçı, "Bizim büyük çaresizliğimiz’ başlıklı yazıda ise bu bağlamda verdiğim örneklerden biri de Ahmet Altan’dı. '70 yaşına basan ve korona salgınında hapishanede adeta ölüme terk edilen Ahmet Altan söz konusu olunca da AKP yargısı dedikleri sistemi alkışlıyor kimi muhalifler. Altan'ın içeride çürümesini istiyorlar' dedim o yazıda. Ahmet Altan meselesi o kadar trajik ki… Bugün Altan’ın hapiste kalmasını en çok isteyen çevreler 2013-15 döneminde onun tavırlarını sosyal medyadan en çok alkışlayan kesimdi. Nazlı Ilıcak meselesi ile bire bir aynı durum. Bu nasıl bir oportünizm, nasıl bir ruh hali? Anlayamıyorum. Elimde somut isim isim yazı yazı twit twit görüntülerle kanıtlarım var ama bugün başka polemiklere girmek istemiyorum. Sadece beni çok rahatsız eden bu çirkinliği vurgulamak istedim." ifadesini kullandı.

Alçı, Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas'ın yazısına katıldığını belirterek, "Barlas’ın bu çağrısını yürekten alkışlıyor ve aynen katılıyorum. Sabah Başyazarı bu yazıdan bir gün önce de şu satırları kaleme aldı: 'Hepimizin beklentisi olağanüstü durumların geride kalmasıdır. Bu beklenti sade koronavirüs salgınının geride kalmasını içermiyor. 2016’daki FETÖ’cü darbe girişimi ertesindeki olağanüstü koşulların da geride kalmasını bekliyoruz. Dolayısıyla ‘Düşünce suçu’ kavramı kapsamına giren fiillerden ötürü yapılan tutuklamaların da artık geride kalmasını bekliyoruz.' Yaşadıklarımız devletin ve seçilmiş siyasetin ne kadar güçlü olduklarını göstermiştir. Ayrıca Türkiye’nin gelişmişliğinin ve gücünün farkına bütün dünya tanık olmuştur. Yani bu yeni dönemde özgürlükçü ve çoğulcu bir demokrasinin ülkesi olduğumuzu da bütün dünyaya göstermeliyiz artık.' Sağduyu sahibi olup Barlas’ın bu satırlarına iştirak etmeyecek tek bir kişi tanımıyorum… Çok doğru ve bilgece sözler bunlar. Bu tavrı bence gerçek vatanseverliktir. Sevindirici başka bir gelişme ise Sabah Başyazarı’nın bu yazısını çok farklı muhalif görüşteki yayın organlarının ortak bir dille alıntılamış olmaları." görünü savundu.

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