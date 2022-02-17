Nagehan Alçı: Adalet Bakanı Bozdağ'ın, Aysel Tuğluk için verilen 25 sayfalık adli tıp raporunu okuduğunda memnun olacağını düşünmüyorum

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun Kocaeli Kandıra cezaevinde tutuklu bulunan ve daha önce 'demans' teşhisi konulan eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk için "cezaevinde kalabilir" raporunu verdiğini hatırlatarak, "23 sayfa boyunca sadece tutuklu bulunduğu Kobani davasında Tuğluk’a yöneltilen suçlamalar var. Adli Tıp Kurumu’nu Aysel Tuğluk’un sözleri ve konuşmaları neden ilgilendirir? O, ceza hukukçularının konusu. Adli Tıp uzmanları ceza hukuku uzmanı mı oldu? Bu nasıl bir saçmalıktır?" diye sordu.

Alçı, yazısında "Ben yeni Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ’ı tanıyan bir gazeteciyim. Onun da bu 25 sayfalık metni okuduğunda memnun olacağını düşünmüyorum" ifadesini kullandı.

Alçı, Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndaki muayenenin sonuçlarının da raporun son 2 sayfasında yer aldığını belirterek, şunları yazdı:

"Zaten sadece o muayene sonuçlarını dahi okusanız Tuğluk’un basit dikkatinin zayıf, dikkat sürdürme becerisinin yetersiz, kelime üretiminin çok az olduğunu göreceksiniz. Testlerde 30 üzerinden 12 beceri puanı almayı başarabilmiş. Kayıt hafızası, dikkat ve hesap yapması bozulmuş, konuşma içeriğinde belirgin duraklamalar, akıcılığında bozulma mevcut. Tüm görenler şahit ki Aysel Tuğluk ruh gibi ortalıkta dolanan bir insan haline gelmiş durumda. Tüm bu tabloya, son 3 sayfada Tuğluk’un berbat haldeki durumunun tasvir edilmesine rağmen hastalığına “hafif bilişsel bozukluk” denmiş ve ceza ehliyetinin tam olduğunda karar kılınmış.

Bu apaçık bir insansızlaştırılmış yargısal bakış açısına işaret ediyor. Bu konuyu Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın dikkatine yeniden sunmak istiyorum.

Temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan, ciddi hafıza kaybı yaşayan üstelik bir kadının bu şekilde öç alırcasına cezaevinde tutulması insani midir, adaletli midir?

Lütfen HDP ile ilgili fikirlerinizi, öfkenizi, Tuğluk ile ilgili şahsi kanaatlerinizi bir kenara koyun sevgili okurlarım.

İsterse bir terörist bir seri katil olsun gerçek bir hukuk devletinde herkesin insanca muameleye erişim hakkı olmalıdır.

Türkiye son dönemde çok sert, çok acımasız bir ülke oldu. Derin siyasi kutuplaşma ülkeyi adeta insansızlaştırdı. Maalesef her kesim için geçerli bu."