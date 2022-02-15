Adli Tıp Kurumu, Aysel Tuğluk için "cezaevinde kalabilir" raporu verdi!

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Adli Tıp İhtisas Kurulu Kocaeli Kandıra cezaevinde tutuklu bulunan ve daha önce 'demans' teşhisi konulan eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'la ilgili hazırladığı 4 Şubat tarihli raporda "cezaevi sorumluluğunun tam olduğu" görüşüne vardı. 25 sayfalık raporda Tuğluk için sadece "hafif bilişsel bozukluk" tespitinde bulunuldu. Tuğluk'un yargılandığı Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi raporu inceleyerek tahliye istemini karara bağlayacak ancak raporun nedeniyle tahliye kararı çıkması beklenmiyor.

Raporda yer verilen görüş doğrultusunda, mahkeme hastalık nedeniyle tahliye talebini karar bağlayacak ancak raporun bu şekilde çıkması nedeniyle Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinin tahliye yönünde karar vermesini beklenmediği ifade ediliyor.

Tuğluk'un yargılandığı mahkeme, avukatların ağır hasta olduğu ve 'demans teşhisi bulunduğu, tek başına cezaevinde kalmasının mümkün olmadığını' belirterek tahliye talebinde bulunmaları üzerine yeniden Adli Tıp'a sevk kararı vermişti.

Adli Tıp İhtisas Kurulu bu konudaki rapora tamamlayarak mahkemeye gönderdi. Raporda Tuğluk'un 1- 4 Şubat arasında gözlem altında tutulduğu belirtildi.

20 sayfası suçlamalarla dolu

25 sayfalık raporun ilk 20 sayfasında sadece Tuğluk hakkında Kobani Davası iddianamesinde yer alan suçlamalar sıralandı.

Eski raporlar anımsatıldı

Raporun sonraki iki sayfalık bölümünde ise 2016'dan bu yana tutuklu bulunan Tuğluk ile ilgili Kocaeli'ndeki hastanelerce ve İstanbul Adli Tıp'ta verilen raporlar sıralandı.

Psikolojik muayene sonuçları

Raporun son 3 sayfasında ise Tuğluk ile ilgili Adli Tıp İhtisas Kurulu'nda gerçekleştirilen muayenelerin sonuçları aktarıldı.

Raporda muayene sırasında Tuğluk'a psikiyatrist tarafından 'öz geçmişini sorulduğu' yer aldı. Tuğluk'un verdiği yanıtta 'ağabeyinin silahlı saldırıda öldürülmesi nedeniyle siyasete atıldığını muhalif olduğu için cezaevinde tutulduğunu silahlı hareketlerin karşısında durduğunu iki yıldır unutkanlık sorunu yaşadığını' anlattığı belirtildi. Tuğluk'un verdiği yanıtlar kendisi hakkında suçlamaların da sorulduğu şekilde yorumlandı. Raporda Tuğluk'un 'basit dikkatinin zayıf olduğu dikkati sürdürme becerisinin belirgin bir şekilde zayıfladığı, soyutlama becerisinin yetersiz olduğu, sözel akıcılık testlerinde kelime üretimin çok az bulunduğu' ifade edildi. Testler sonrasında yapılan puanlamada 30 üzerinden '12' beceri puanı verildi.

"Hafif bilinçsel bozukluk"

Bunna karşılık raporları inceleyen 7 kişilik kurul Tuğluk'a sadece "hafif bilişsel bozukluk" teşhisi koydu. raporun sonuç bölümünde Tuğluk'un 'suç tarihini kapsayan dönemde ceza sorumluğunu etkileyecek derecede bir akli arızasının bulunmadığı' kaydedildi. Raporun karar kısmında ise Tuğluk'un 'ceza sorumluluğunun tam olduğu' kanaatine ulaşıldığı vurgulandı.