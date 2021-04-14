Nagehan Alçı: Açılma da kapanma da kademeli olursa rakamı artıran kaynaklar daha net tespit edilebilir; şimdi 60 binin sorumlusu kim?

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kısıtlama tedbirlerine ilişkin olarak, "Açılma ve kapanma kademeli olmayınca, bir de mevcut kurallara riayet edilmeyince olan bu ülkenin çocuklarına, ilkeli esnafına, iş arayan gencine oluyor. Halbuki açılma da kapanma da kademeli olursa rakamı artıran kaynaklar çok daha net tespit edilebilir ona göre hedef odaklı kapanmaya gidilir. Şimdi 60 binin sorumlusu kim? Oteller mi? Restoranlar mı? Sokaklar mı? Yoksa okullar mı? Bu köşede defalarca yazdığım gibi her yer bir anda açıldığı için fatura hepsine birden çıktı" dedi.

Alçı, "Kademeli açıp, kademeli kapamadığınız sürece faili bulamazsınız" başlıklı yazısında, "Evet vaka sayısı çok yüksek, evet Avrupa birincisiyiz ve dünya birinciliğine doğru gidiyoruz ancak tablo ne kadar korkutucu olursa olsun tam açılmanın handikapları görülüp, bu kez kademeli kapanmaya gidilse çok daha isabetli olurdu diye düşünüyorum. Dünkü Kabine toplantısında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ilkokulların açık kalması için ciddi çaba göstermiş ama böylesine bir bilançoda Bakanların büyük çoğunluğu okulların kapanmasından yana oy kullanmışlar. Bu rakamlarla Sayın Selçuk fazla diretemedi ancak şunu unutmayalım sevgili okurlar, bu ülkede hiç kale alınmasa da dünya sağlık otoriteleri tam kapanma kararı alınana kadar en azından ilk okulları açık tutmayı salık veriyorlar" ifadesini kullandı.

Alçı, "İtibarlı tüm uluslararası kurumlar aynı şeyi söylüyor: Tam kapanma kararı alana kadar okulları kapatmayın. Bizde tam kapanma oldu mu? Hayır. Tam kapanma olmadığına göre diğer yerler kapanırken en azından ramazanda okullar açık kalmalıydı. Böylece okulların bulaş üzerindeki etkisi de net bir şekilde görülür ve ona göre ‘tamam ya da devam’ kararı alınırdı -ki yapılan hiçbir uluslararası çalışmada okulların salgını artırdığı yönünde bir bulgu yok. Fakat bizde yine her yer aynı anda kapandı" görüşünü savundu.

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