Nagehan Alçı: 'Açık Kapı' politikamızı sorgulamanın artık vakti geldi

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, "Başta ben de ‘açık kapı’ politikasını destekliyordum. Ekonomiyi canlandırması ve turizmi ayakta tutması için gerekli olduğunu düşünüyordum. Ama bu rakamlar ve korkutucu tabloya rağmen aynı stratejiye devam etmek şart mı?" değerlendirmesini yaptı.

Alçı yazısında, "İsteyen bir testle karantinasız giriyor ve sokak kısıtlamasından muaf olarak geziyor.Tamam turizmi ayakta tutmaya çalışıyoruz, tamam pandemi ekonomiyi çok kötü vurdu ama bu ülk enin vatandaşları ve burada yaşayan yabancıların sokağa çıkma kısıtlaması varken ülkemize giriş yapan yabancı turistlerin serbestçe sokaklarda gezebilmesi bana hiç doğru gelmiyor. Adil de gelmiyor." düşüncesini dile getirdi.

Alçı şu ifadeleri kullandı:

"Üstelik bu strateji, pandemi ile mücadelede ciddi bir emek harcayan Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının işini de zorlaştırıyor. Türkiye’ye girerken tek bir gün bile karantina istenmemesi de doğru gelmiyor.

Sevgili okurlar, dünyanın hiçbir yerinde olmayan bu turizm politikamız yüzünden kapanma süremiz uzuyor. Turizmciye nefes olmak tabii ki önemli fakat kontrolsüzce dolaşan turistler yüzünden diğer sektörler ve bütün vatandaşlar mağdur oluyor. Kiminle konuşsam bu uygulamadan haklı olarak şikâyetçi. New York Times’tan, Guardian’a Batının tüm itibarlı yayınlarında bu konuda çıkan yazılara bakın.. Tüm gelişmiş ülkeler sokağa çıkma kısıtlaması varsa bu kısıtlamayı herkese uyguluyor. Türkiye’deki uygulamayı büyük bir şaşkınlıkla kaleme alıyorlar. Bu makaleler Türkiye’yi pandemi açısından çok riskli gösteriyor ve bence orta vadede turizme zarar veriyor."