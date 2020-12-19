Nagehan Alçı: 2021'de Nobel Barış Ödülü bu Alman market zincirine verilmeli

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, bugünkü yazısında Almanya’da Edeka süpermarket zincirinin yaptığı reklam filmini değerlendirdi. Alçı, “2021'de Nobel Barış Ödülü bu Alman market zincirine verilmeli” dedi.

Reklam filminde “Almanya’da Türk bir ailenin Koronavirüs kapan yaşlı ve ırkçı bir Alman komşuya Noel sürprizi hazırladığının anlatıldığını” aktaran Alçı, “Reklam filmindeki ırkçı ve huysuz Almanın biz Türklerden nefret ettiği gibi biz de Suriyeli kardeşlerimizden nefret etmemeliyiz. Onlara aynı ırkçı bakışla yaklaşmamalıyız” diye yazdı.

Alçı, “Türk aile de yaşlı Alman da aşırı klişe ama olsun, amaç çok doğru. Zaten belki de bu amacı kuvvetli bir şekilde izleyene geçirebilmek için bu kadar klişe bir şekilde resmedilmiş Türk ve Alman imajı” değerlendirmesinde bulundu.

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