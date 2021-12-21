Nagehan Alçı: 18-19 nasıl abartı bir rakamsa, doların yeniden 7-8 seviyelerine düşmesi de "ihracat yönelimli ekonomi" modelini sakatlayacağı için sakıncalı olur

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dövize endeksli mevduat kararının, toplumda artan endişe ve belirsizliği azaltmak için doğru bir adım gibi göründüğünü belirterek, "Uzun vadeli etkileri tartışılır ama kısa ve orta vadede yangını söndürmek bağlamında isabetli bir çıkış yapıldı. Siyasi olarak benimseyin ya da benimsemeyin, Tayyip Erdoğan'ın dünkü çıkışının desteklenmesi gerektiği kanaatindeyim" diye yazdı.

1 doların 18-19 TL'ler seviyesine çıktığı ekonomik ortamın Türkiye için taşınabilir yük olmadığına işaret eden Alçı, "Elbette 18-19 nasıl abartı bir rakamsa doların yeniden 7-8 seviyelerine düşmesi de mevcut sistemin "rekabetçi kur ve ihracat yönelimli ekonomi" modelini sakatlayacağı için sakıncalı olur. O zaman ithalat patlar ve yeniden cari açık veririz. Hükümet tarafından bunun da istenmediği ortada.

Bu tür bir aşırı düşüş için de kamu tarafından önlemlerin alınacağını düşünüyorum. Dolayısıyla benim tahminim TCMB'nin 10-11 seviyelerinden bol bol bol rezerv toplayacağı ve kurun 13-14 arasında bir noktada istikrar kazanacağı yönünde" ifadelerini kullandı.

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