Nagazaki'ye atom bombası atılmasının 70. yıldönümü

On bin kişi Nagazaki'daki Barış Parkı'nda kurbanlar anısına bir dakikalık saygı

duruşunda bulundu. Burada bir konuşma yapan Nagazaki Belediye Başkanı

Tomihisa Taue, Japonya'nın 'savaşa tövbe, barışı sürdürme' prensibinden

vazgeçmemesi gerektiğini söyledi. Taue'nin bu açıklamayla, Şinso Abe

Başbakanlığı'ndaki Japon hükümetinin, kısa bir süre önce hayata geçirdiği

askeri reforma atıfta bulunduğu belirtiliyor. Bu 'güvenlik reformu' Japonya'ya

ilk kez yurtdışındaki askeri operasyonlarda ABD'nin tarafından yer alma izni

veriyor.

Başbakan Şinso Abe üç gün önce Hiroşima'ya atom bombası atılmasının

yıldönümü için düzenlenen törenlerde yaptığı açıklamada, Japonya'nın

bugüne dek önemli saydığı, nükleer silah üretmeme, bulundurmama ve

kendi topraklarında buna izin vermeme yönündeki üç prensibi telaffuz

etmediği için eleştirilmişti. Şinso Abe bugün Nagazaki'de düzenlenen

törende ise bu prensipleri dile getirdi. Abe, Japonya'nın atom bombası

saldırısına uğramış tek ülke olarak, 'nükleer silahların olmadığı bir dünya' için

çabalamaya devam edeceğinin altını çizdi.

9 Ağustos 1945’de ABD’nin Nagazaki’ye attığı bomba sonucu 70 bin kişi

hemen yaşamını yitirmiş, onbinlerce Japon ise ilerleyen yıllarda bombanın

etkisiyle hastalanmış ya da sakat doğmuştu. 15 Ağustos 1945’de

Japonya’nın teslim olması ile 2. Dünya Savaşı sona ermişti.