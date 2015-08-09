Nagazaki'ye atom bombası atılmasının 70. yıldönümü

On bin kişi Nagazaki'daki Barış Parkı'nda kurbanlar anısına bir dakikalık saygı
duruşunda bulundu. Burada bir konuşma yapan Nagazaki Belediye Başkanı
Tomihisa Taue, Japonya'nın 'savaşa tövbe, barışı sürdürme' prensibinden
vazgeçmemesi gerektiğini söyledi. Taue'nin bu açıklamayla, Şinso Abe
Başbakanlığı'ndaki Japon hükümetinin, kısa bir süre önce hayata geçirdiği
askeri reforma atıfta bulunduğu belirtiliyor. Bu 'güvenlik reformu' Japonya'ya
ilk kez yurtdışındaki askeri operasyonlarda ABD'nin tarafından yer alma izni
veriyor.
Başbakan Şinso Abe üç gün önce Hiroşima'ya atom bombası atılmasının
yıldönümü için düzenlenen törenlerde yaptığı açıklamada, Japonya'nın
bugüne dek önemli saydığı, nükleer silah üretmeme, bulundurmama ve
kendi topraklarında buna izin vermeme yönündeki üç prensibi telaffuz
etmediği için eleştirilmişti. Şinso Abe bugün Nagazaki'de düzenlenen
törende ise bu prensipleri dile getirdi. Abe, Japonya'nın atom bombası
saldırısına uğramış tek ülke olarak, 'nükleer silahların olmadığı bir dünya' için
çabalamaya devam edeceğinin altını çizdi.
9 Ağustos 1945’de ABD’nin Nagazaki’ye attığı bomba sonucu 70 bin kişi
hemen yaşamını yitirmiş, onbinlerce Japon ise ilerleyen yıllarda bombanın
etkisiyle hastalanmış ya da sakat doğmuştu. 15 Ağustos 1945’de
Japonya’nın teslim olması ile 2. Dünya Savaşı sona ermişti.