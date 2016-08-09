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Dünya
Deutsche Welle

Nagazaki kurbanları anılıyor

Nagazaki'ye atom bombası atılmasının 71. yıldönümünde kurbanlar düzenlenen törenlerle anılıyor. Sadece Nagazaki'de bombanın patlamasından saniyeler sonra yaklaşık 70 bin kişi hayatını kaybetmişti.

09 Ağustos 2016 13:24


Nagazaki'de halk, Amerikan hava kuvvetlerinin 71 yıl önce kentin semalarına fırlattığı atom bombasının kurbanlarını anıyor. ABD savaş uçakları 9 Ağustos 1945'te, henüz 3 gün öncesinde Hiroşima'ya nispeten daha az patlayıcı gücü olan bombayı fırlatmasının ardından Nagazaki'ye de atom bombası attı.

Sadece Nagazaki kentinde bombanın patlamasından saniyeler sonra yaklaşık 70 bin kişi hayatını kaybetti, 75 bin civarında kişi de yaralandı. Atom bombasının patlamasıyla açığa çıkan radyasyonun uzun vadeli olumsuz etkileri nedeniyle günümüzde bile hala birçok kişi hayatını kaybediyor.

Nagazaki'deki anma töreni kapsamında konuşan kentin Belediye Başkanı Kazumi Matsui, Başbakan Shinzo Abe'ye seslendi ve "Japonya'nın soylu pasifist anayasasının" nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya hedefine öncülük ettiğini belirtti. Başbakan Abe, temmuz ayındaki seçimlerde hükümetin sağ muhafazakar kanadının galip gelmesinin ardından Japonya'nın Barış Anayasası’nda değişikliğe gidileceğini duyurmuştu.

Önce Hiroşima ardından Nagazaki

Cumartesi günü de Hiroşima'da 71 yıl önce atılan atom bombasının kurbanlarını anılmıştı.

Hiroşima'da 6 Ağustos 1945'te Amerikan "Enola Gay" savaş uçağından fırlatılan bombanın etkisiyle yarısı hemen olmak üzere yaklaşık 140 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Zira ilk anda ölenlerin yanı sıra bombanın uzun vadeli olumsuz etkileri nedeniyle kaç kişinin hayatını kaybettiğini takip etmek oldukça güç.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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