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Spor

Nagatomo'lu Japonya, Muslera'lı Uruguay'ı 4 - 3 yendi

İSTANBUL, (DHA) Galatasaray'dan takım arkadaşları olan Fernando Muslera ve Yuto Nagatomo'yu ülkeleri adına karşı karşıya getiren hazırlık maçında Japonya, evinde Uruguay'ı 4-3 mağlup etti

16 Ekim 2018 19:01

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray\'dan takım arkadaşları olan Fernando Muslera ve Yuto Nagatomo\'yu ülkeleri adına karşı karşıya getiren hazırlık maçında Japonya, evinde Uruguay\'ı 4-3 mağlup etti.
Uruguaylı file bekçisi Muslera ve Japon futbolcu Nagatomo\'nun ilk 11\'de başlayıp 90 dakika sahada kaldığı maçta 10\'uncu dakikada ev sahibi ekip Minamino\'nun golüyle 1-0 öne geçti. 28\'inci dakikada Uruguay Pereiro\'nun golüyle maça 1-1\'lik eşitlik getirdi. 36\'ncı dakikada Osako\'nun golüyle ev sahibi ülke 2-1\'lik üstünlüğü sağladı. Uruguay eşitliği 57\'nci dakikada Cavani\'nin golüyle buldu. Japonya, 59\'uncu dakikada Doan\'ın golüyle 3-2 öne geçti. 66\'ncı dakikada Minamino\'nun golüyle Japonya skoru 4-2\'ye yaparak farkı 2\'ye çıkarttı. Maçın sonucunu belirleyen gol ise 75\'inci dakikada Uruguay adına Rodriguez\'den geldi.

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