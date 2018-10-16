Nagatomo'lu Japonya, Muslera'lı Uruguay'ı 4 - 3 yendi

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray\'dan takım arkadaşları olan Fernando Muslera ve Yuto Nagatomo\'yu ülkeleri adına karşı karşıya getiren hazırlık maçında Japonya, evinde Uruguay\'ı 4-3 mağlup etti.

Uruguaylı file bekçisi Muslera ve Japon futbolcu Nagatomo\'nun ilk 11\'de başlayıp 90 dakika sahada kaldığı maçta 10\'uncu dakikada ev sahibi ekip Minamino\'nun golüyle 1-0 öne geçti. 28\'inci dakikada Uruguay Pereiro\'nun golüyle maça 1-1\'lik eşitlik getirdi. 36\'ncı dakikada Osako\'nun golüyle ev sahibi ülke 2-1\'lik üstünlüğü sağladı. Uruguay eşitliği 57\'nci dakikada Cavani\'nin golüyle buldu. Japonya, 59\'uncu dakikada Doan\'ın golüyle 3-2 öne geçti. 66\'ncı dakikada Minamino\'nun golüyle Japonya skoru 4-2\'ye yaparak farkı 2\'ye çıkarttı. Maçın sonucunu belirleyen gol ise 75\'inci dakikada Uruguay adına Rodriguez\'den geldi.