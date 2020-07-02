Nagatomo son antrenmanında gözyaşlarına boğuldu

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve yeni sezonda takımda olmayacak Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılı takımla son antrenmanına çıktı. Teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşan 33 yaşındaki futbolcu, gözyaşlarını tutamadı.

Galatasaray'a 2018 yılının devre arasında kiralık olarak transfer olan, gösterdiği performansla, bonservisi Inter'den alınan Japon futbolcu Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılı takımla son antrenmanına çıktı.

Nagatomo, teknik direktör Fatih Terim ve takım arkadaşlarıyla vedalaşırken, gözyaşlarına engel olamadı.