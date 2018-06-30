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Spor

Nagatomo: "Yeni bir sayfada tekrar beraberiz"

İSTANBUL,(DHA) Galatasaray'ın kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Yuto Nagatomo, transferinin resmileşmesinin ardından ilk açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı

30 Haziran 2018 19:21

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray\'ın kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) bildirdiği Yuto Nagatomo, transferinin resmileşmesinin ardından ilk açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.
Galatasaray ailesine teşekkür ederek sözlerine başlayan Nagatomo, \"Geldiğim günden beri bana kucak açan tüm Galatasaray ailesine verdikleri eşsiz destek için teşekkür ederim. Bundan sonra yeni bir sayfada tekrar beraberiz. Çok mutluyum. Sizlerle yeniden buluşmak için günleri sayıyorum\" açıklamasında bulundu.

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