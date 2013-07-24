Nafi Atuf Kansu Ödülü için çağrı

İlki 2014 yılında verilecek "Nafi Atuf Kansu-Eğitbilim Araştırmaları Özendirme Ödülü"yle ilgili Kansu ailesinin açıklaması şöyle:

Ölümünün 65. yılı nedeniyle 2014 yılından başlamak üzere her yıl ailemiz,

Cumhuriyet dönemi eğitimcisi Nafi Atuf Kansu (1890-1946) adına bir ödül

vermeyi kararlaştırmıştır. "Nafi Atuf Kansu-Eğitbilim Araştırmaları

Özendirme Ödülü" ismiyle verilecek bu ödül özellikle eğitbilim alanındaki

akademik çalışmaların desteklenmesine yönelik olacaktır.

Ödül ile ilgili ayrıntılı bilgi www.nafiatufkansu.org adlı web sitesinde

bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla,

Metin Atuf Kansu

Nafi Atuf Kansu-Eğitbilim Araştırmaları Özendirme Ödülü

Ödül Seçici Kurulu Yazmanı