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Kültür-Sanat

Nafi Atuf Kansu Ödülü için çağrı

Cumhuriyet döneminin önemli eğitimcilerinden Nafi Atuf Kansu adına, ölümünün 65. yıldönümü olan 2014'ten başlamak üzere, 'Nafi Atuf Kansu-Eğitbilim Araştırmaları Özendirme Ödülü' isimli bir eğitim ödülü verilecek

24 Temmuz 2013 22:59

İlki 2014 yılında verilecek "Nafi Atuf Kansu-Eğitbilim Araştırmaları Özendirme Ödülü"yle ilgili Kansu ailesinin açıklaması şöyle:

Ölümünün 65. yılı nedeniyle 2014 yılından başlamak üzere her yıl ailemiz,
Cumhuriyet dönemi eğitimcisi Nafi Atuf Kansu (1890-1946) adına bir ödül
vermeyi kararlaştırmıştır. "Nafi Atuf Kansu-Eğitbilim Araştırmaları
Özendirme Ödülü" ismiyle verilecek bu ödül özellikle eğitbilim alanındaki
akademik çalışmaların desteklenmesine yönelik olacaktır.

Ödül ile ilgili ayrıntılı bilgi www.nafiatufkansu.org adlı web sitesinde
bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla,
Metin Atuf Kansu

Nafi Atuf Kansu-Eğitbilim Araştırmaları Özendirme Ödülü
Ödül Seçici Kurulu Yazmanı

 

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