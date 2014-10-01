Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Özendirme Ödülü'nün sahipleri belli oldu

Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Özendirme Ödülü’nü kazananlar belli oldu. Ödül, bu yıl Zeki Sarıhan'ın "Milli Mücadelede Maarif Ordusu" ve Doç. Dr. Ömer Adıgüzel’in "Eğitimde Yaratıcı Drama" adlı kitapları ile Dr. Hasan Özcan’ın eğitbilim konusundaki tezine verildi. Ödüller, 7 Kasım’da yapılacak törenle sahiplerine verilecek.

Cumhuriyetin kuruluş döneminde ulusal eğitime büyük emek vermiş Nafi Atuf Kansu adına torunları tarafından ilk kez bu yıl konulan eğitbilim özendirme ödülünü kazananlar belli oldu. Ödül, Zeki Sarıhan'ın “Milli Mücadelede Maarif Ordusu” ve Doç. Dr. Ömer Adıgüzel’in “Eğitimde Yaratıcı Drama” adlı kitapları ile Dr. Hasan Özcan’ın eğitbilim konusundaki tezine verildi.

Niyazi Altunya, Prof. Dr. Erdoğan Başar, Prof. Dr. Mustafa Ergün, Metin Atuf Kansu (aile adına) ve Prof. Dr. Sedat Sever’den oluşan Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Özendirme Ödülü Seçici Kurulu, 27 Eylül’de yaptığı toplantıda, ödül için başvuru yapan toplam 12 yapıtın değerlendirmesini yaptı.

“Doktora tezleri” alanında ödülü, Dr. Hasan Özcan "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen İçeriği ile İlişkilendirilmiş Bilimin Doğası Konusundaki Pedagojik Alan Bilgilerinin Gelişimi" adlı tezi ile kazandı.

“Makale ve kitap” alanında da ödül araştırmacı-yazar Zeki Sarıhan'ın “Milli Mücadelede Maarif Ordusu” adlı kitabı ile Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ömer Adıgüzel'in “Eğitimde Yaratıcı Drama” adlı kitabı arasında paylaştırıldı.

Ödüller, sahiplerine 7 Kasım günü saat 18.00’de Nafi Atuf Kansu’nun kurucu başkanlığını yaptığı Türk Eğitim Derneği’nin adını taşıyan TED Üniversitesi’nin konferans salonunda yapılacak törenle verilecek.