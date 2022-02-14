Nafaka dekontuna "haram olsun" yazan erkeğe tazminat cezası

İstanbul'da 2011'de ikisi de öğretmen olan Nihal B. ve Barış A. evlendi. 7 yıl sonra Nihal B.; aldatma, darp, psikolojik şiddet, malvarlığını gizleme ve ailesinin üzerine geçirme gerekçeleriyle boşandı.

İddiaya göre Nihal B. tazminat talebinden vazgeçti, eski koca nafaka ödemeyi kabul etti. Ancak her ay 7 bin lira gönderen Barış A., dekontların açıklama kısmına "Helal etmediğim nafaka", "Haram olsun" gibi ifadeler yazdı.

Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre, söz konusu mesajların psikolojisini bozduğunu öne süren Nihal B., boşandığı erkeğe 250 bin liralık tazminat davası açtı. Nihal B., dilekçesinde eski eşi nedeniyle annelik hayalinden vazgeçtiğini, boşanırken sahip olduğu malvarlığının çoğunu karşı tarafa bıraktığını, buna rağmen gelirinin küçük bir kısmı sayılacak miktarda nafaka ödeyen Barış A.'nın kendisine dekont yoluyla hakaret ettiğini savundu.

Barış A. ise, nafakayı 'helal etmemesinin' tanrısal ceza dileme anlamına geldiğini öne sürdü.

Nihal B.'yi haklı bulan mahkeme, eski eşinin huzurunu bozan Barış A.'nın 15 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.