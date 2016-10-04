Nadire Mater ve Tuğrul Eryılmaz hakkında ‘Özgür Gündem’ davası!

Özgür Gündem'de nöbetçi yayın yönetmenliği yapan gazeteciler Nadire Mater ve Tuğrul Eryılmaz “Terör örgütünün yayınlarını basmak veya yayınlamak” ve “terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla suçlanıyor.

bianet Proje Danışmanı Mater ve Eryılmaz hakkında “Terör örgütünün yayınlarını basmak veya yayınlamak” ve “terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla hazırlanan iddianameler 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Bianet’in haberine göre, savcı Murat İnam’ın hazırladığı iddianamelerde, Mater ve Eryılmaz “PKK/KCK isimli terör örgütü ve bu terör örgütünün alt örgütlerinin cebir ve şiddet içeren eylemlerinin övücü, bu eylemleri meşru göstermeye çalışan yazılar” yayınlamakla suçlandı.

Tuğrul Eryılmaz’ın yargılanacağı davanın ilk duruşması 22 Kasım’da. Nadire Mater'in ilk duruşması 7 Kasım’da.

Mater hakkında davaya konu olan yazılar

Mater, 3 Haziran 2016’da nöbetçi yayın yönetmenliği yaptığı Özgür Gündem’de çıkan şu haber ve yazılardan yargılanacak:

* "İktidar herkesin içine bir kayyum atamaktır", Dilzar Dilok

* "Kobane Efrin'le buluşuyor", Hüseyin Ali

* "YPS çekildi özel harekata sendrom kaldı”

* "Menbiç'i artık halklar yönetecek"

* "HPG 5 asker bir komiser öldü"

Eryılmaz hakkında davaya konu olan yazılar

Eryılmaz ise 1 Haziran 2016’da nöbetçi yayın yönetmenliği yaptığı Özgür Gündem’de çıkan şu haber ve yazılardan yargılanacak:

* "Asla diz çökmeyeceğiz"

* "Asayiş üyeleri uğurlandı"

* "Savaşlar toprağa verildi"

* "Anısını mücadelemizde yaşatacağız"

* “1 Haziran ruhu tüm Kürdistan’da”

* “En Onurlu Tavır Unutmamak”, Levent Döndü

* Yeni Gelenlerin Kürtçesi, Zeki Kayar

Savcı İnam; yazarlar Levent Döndü, Zeki Kayar ve nöbetçi yayın yönetmeni Tuğrul Eryılmaz hakkındaki iddianamede söz konusu yazıların basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini iddia etti ve nedenini şöyle açıkladı:

“avrupa insan hakları sözleşmesi ve anayasamız uyarınca yaşam hakkının en öncelikli hak olduğu bu hakkın önüne diğer hakların geçemeyeceği teröründe yaşam hakkına yönelik en büyük saldırı olduğu PKK/KCK silahlı terör örgütünün dünya tarihinin en kanlı silahlı terör örgütlerinden biri olduğu bu nedenle şüphelilerin suça konu yazılarının basın özgürlüğü kapsamıdna yer aldığı savunmalarına itibar edilmediği.” (Yazım yanlışları iddianameye aittir.)