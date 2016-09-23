Hasan Cemal 'Özgür Gündem dayanışması' için ifade verdi: Kürt gazetecileri ne kadar özgürse Türk gazetecileri de o kadar özgür olur

T24 yazarı, P24 Bağımsız Gazetecilik Platformu Kurucu Başkanı Hasan Cemal, kapatılan Özgür Gündem’in nöbetçi yayın yönetmenliğini yaptığı için ‘terör örgütü propagandası’ yaptığı suçlamasıyla bugün savcılıkta ifade verdi. Hasan, ifadesinde, "Özgür Gündem'in genel yayın yönetmenliğini gazetecilik dayanışması olarak kabul ettim. Kürt gazetecileri ne kadar özgürse Türk gazetecileri de o kadar özgür olur anlayışına sahibim" dedi. "Özgür Gündem genel yayın yönetmenliğini yapmış olmam bütün yayınların içeriğini kabul etmiş olmam anlamına gelmez" diyen Cemal, "Ancak düşünce özgürlüğü kapsamında herkesin fikrini açıklayabileceğini kabul eden birisiyim. Gazetecilik faaliyetlerinin temel hedefi barışı yakalayabilmektir" diye konuştu.

Hasan Cemal'le birlikte, gazeteciler Tuğrul Eryılmaz ile Nadire Mater de Özgür Gündem’in nöbetçi yayın yönetmenliğini yaptığı için ‘terör örgütü propagandası’ yaptıkları suçlamasıyla ifade verecek.

Hasan Cemal'in savcılıktaki ifadesinin tamamı şöyle:

"15 Haziran 2016 tarihli Özgür Gündem isimli gazetenin nöbetçi genel yayın yönetmenliğini bir günlüğüne yaptım. Ben 47 yıllık gazeteciyim. Bu gazetecilik sürem içerisinde muhabirlikten genel yayın yönetmenliğine kadar birçok faaliyette bulundum. Özgür Gündem isimli gazetenin genel yayın yönetmenliğini de gazetecilik dayanışması olarak kabul ettim. Kürt gazetecileri ne kadar özgürse Türk gazetecileri de o kadar özgür olur anlayışına sahibim. Özgür Gündem genel yayın yönetmenliğini yapmış olmam bütün yayınların içeriğini kabul etmiş olmam anlamına gelmez ancak düşünce özgürlüğü kapsamında herkesin fikrini açıklayabileceğini kabul eden birisiyim. 47 yıllık gazetecilik hayatımda Kürt meselesinin neredeyse bütün aşamalarını bir gazeteci olarak yaşadım. Kendim Kandil’e gittim. Burada örgüt yöneticileri ile görüştüm. 1993 yılında Bekaa’da Abdullah Öcalan ile görüştüm. Bu görüşmeler sonrasında bile hakkımda çeşitli dedikodular çıkmasına rağmen hiçbir yasal soruşturma yapılmamıştır. Gazetecilik faaliyetlerinin temel hedefi barışı yakalayabilmektir. Suçlamaları kabul etmiyorum."