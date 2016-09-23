T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hasan Cemal 'Özgür Gündem dayanışması' için ifade verdi: Kürt gazetecileri ne kadar özgürse Türk gazetecileri de o kadar özgür olur

"Gazetecilik faaliyetlerinin temel hedefi barışı yakalayabilmektir"

23 Eylül 2016 19:13

T24 yazarı, P24 Bağımsız Gazetecilik Platformu Kurucu Başkanı Hasan Cemal, kapatılan Özgür Gündem’in nöbetçi yayın yönetmenliğini yaptığı için ‘terör örgütü propagandası’ yaptığı suçlamasıyla bugün savcılıkta ifade verdi. Hasan, ifadesinde, "Özgür Gündem'in genel yayın yönetmenliğini gazetecilik dayanışması olarak kabul ettim. Kürt gazetecileri ne kadar özgürse Türk gazetecileri de o kadar özgür olur anlayışına sahibim" dedi. "Özgür Gündem genel yayın yönetmenliğini yapmış olmam bütün yayınların içeriğini kabul etmiş olmam anlamına gelmez" diyen Cemal, "Ancak düşünce özgürlüğü kapsamında herkesin fikrini açıklayabileceğini kabul eden birisiyim. Gazetecilik faaliyetlerinin temel hedefi barışı yakalayabilmektir" diye konuştu.

Hasan Cemal'le birlikte, gazeteciler Tuğrul Eryılmaz ile Nadire Mater de Özgür Gündem’in nöbetçi yayın yönetmenliğini yaptığı için ‘terör örgütü propagandası’ yaptıkları suçlamasıyla ifade verecek.

Hasan Cemal'in savcılıktaki ifadesinin tamamı şöyle:

"15 Haziran 2016 tarihli Özgür Gündem isimli gazetenin nöbetçi genel yayın yönetmenliğini bir günlüğüne yaptım. Ben 47 yıllık gazeteciyim. Bu gazetecilik sürem içerisinde muhabirlikten genel yayın yönetmenliğine kadar birçok faaliyette bulundum. Özgür Gündem isimli gazetenin genel yayın yönetmenliğini de gazetecilik dayanışması olarak kabul ettim. Kürt gazetecileri ne kadar özgürse Türk gazetecileri de o kadar özgür olur anlayışına sahibim. Özgür Gündem genel yayın yönetmenliğini yapmış olmam bütün yayınların içeriğini kabul etmiş olmam anlamına gelmez ancak düşünce özgürlüğü kapsamında herkesin fikrini açıklayabileceğini kabul eden birisiyim. 47 yıllık gazetecilik hayatımda Kürt meselesinin neredeyse bütün aşamalarını bir gazeteci olarak yaşadım. Kendim Kandil’e gittim. Burada  örgüt yöneticileri ile görüştüm. 1993 yılında Bekaa’da Abdullah Öcalan ile görüştüm. Bu görüşmeler sonrasında bile hakkımda çeşitli dedikodular çıkmasına rağmen hiçbir yasal soruşturma yapılmamıştır. Gazetecilik faaliyetlerinin temel hedefi barışı yakalayabilmektir. Suçlamaları kabul etmiyorum."

ETİKETLER

Hasan CemalÖzgür Gündem dayanışmasıTürk gazetecileriKürt gazetecilerbarışözgürlük

İlgili Haberler

Hasan Cemal, Tuğrul Eryılmaz ve Nadire Mater Özgür Gündem soruşturmasında savcıya ifade verdi

Üç isim 'terör örgütü propagandası yapmak'la suçlanıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24