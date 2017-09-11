Nadir öğretmen, kansere yenik düştü

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta akciğer kanserine yakalanan ve uzun süre tedavi gören 48 yaşındaki öğretmen Nadir Duyum, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Tokat kent merkezinde Tokat Sağlık Meslek Lisesi öğretmen olarak görevli, evli ve 2 çocuk babası Nadir Duyum 5 ay önce rahatsızlığı nedeniyle gittiği Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nde akciğeri kanseri teşhisi konuldu. 26 yıllık eğitimci olan Duyum, rahatsızlığından dolaysıyla tedavi gördüğü hastanede bu sabah saatlerinde vefat etti. Öğretmen Nadir Duyum\'un cenazesi vasiyeti üzerine Ali Paşa Camii\'nde öğleleyin kılınan cenaze namazı ardından defnedilmek üzere Niksar İlçesi\'ne gönderildi. Cenazeye katılan Duyum’un öğrencileri ve meslektaşları ise gözyaşlarını tutamadı.

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