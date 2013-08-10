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Nadide Sultan'ın kadınlar matinesinde erkek orkestraya paravan çekildi

Orkestrası ile kendisi arasına paravan koyulması Nadide Sultan’ı da şaşkına çevirdi

10 Ağustos 2013 15:46

Düzce’nin Akçakoca İlçesi’nde bir otelde kadınlar matinesinde sahneye çıkan Nadide Sultan’ın orkestrasında yer alan erkeklerin görünmemesi için sahneye paravan koyuldu.

Akçakoca’da deniz kenarında bulunan Sky Tower Otel’de düzenlenen kadınlar matinesinde Nadide Sultan sahneye çıktı.

Şarkıcının konseri için havuz kenarına sahne kuruldu. Nadide Sultan’ın erkeklerden oluşan orkestrasının görünmemesi için ise otel yönetimi tarafından ilginç bir önlem alındı.

Ayşenur Yaman'ın hurriyet.com.tr'deki haberine göre, şarkıcının parçalarını seslendirdiği sahne ile orkestrası arasına paravan koyularak erkeklerin görünmesi engellendi.

Orkestrası ile kendisi arasına paravan koyulması Nadide Sultan’ı da şaşkına çevirdi.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Nadide Sultan seslendirdiği parçalarla geceye katılanları coşturdu.

Otelde bulunan erkek müşteriler odaların pencerelerinden ve balkonlarından konseri izlerken, bazı erkek müşteriler de gecenin ilerleyen saatlerinde eşlerinin yanına gelerek konseri izlediler.

İnsanların görüşlerine saygı duyduklarını belirten Nadide Sultan, uygulamanın otel tarafından yapıldığını ifade ederek, “Orkestramla ben her türlü iletişim kurarım. Bu kez de şarkılarımı böyle söyleyeyim” dedi.   

 

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