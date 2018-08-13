'Nadide Hayat' filmi gerçek oldu

İSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL Aydın Üniversitesi’nde Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik programında öğrenim gören 67 yaşındaki iki çocuk ve 4 torun sahibi Aygün Özel’in öyküsü, \"Nadide Hayat\" filmini hatırlattı.

Bakırköy’de bir tıbbi tahlil laboratuvarının başında bulunan mikrobiyoloji uzmanı Aygül Özel’in yaşam öyküsü, baş rollerini Demet Akbağ ve Yetkin Dikinciler’in paylaştığı, yönetmenliğini ise Çağan Irmak’ın üstlendiği “Nadide Hayat” filmini akıllara getirdi. 67 yaşında, iki çocuk ve 4 torun sahibi olan Aygül Özel, İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik programında eğitim alıyor. Daha önce İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nden mezun olan ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde uzmanlık eğitimi alan Özel’in, İstanbul Aydın Üniversitesi eğitim aldığı üçüncü üniversite.

“DİZLERİM TİTRİYORDU”

\"İki yıl önce üniversitenin kapısından dizlerim titreyerek girmiştim. Şimdi bu heyecanım büyük bir mutluluğa döndü. Yeni akademik yılı iple çekiyorum ve deyim yerindeyse okulumun bitmemesi için dua ediyorum” diyen Aygül Özel, “Yeniden bir üniversiteye girip okumaktaki amacım şuydu; ‘Benim bütün eğitim hayatım boyunca yabancı dilim Fransızca’ydı. Ancak yurt dışına gerçekleştirdiğim seyahatlerde İngilizce’nin tüm dünyada Fransızca’nın yerini çoktan almış olduğunu gördüm. Dolayısıyla İngilizce’yi, akademik bir ortam ve düzeyde öğrenmek istedim. Başta evdekiler yadırgasa da sınava girdim. Sınavdan sonra İstanbul Aydın Üniversitesi’ni görmeye geldiğimde kampüs beni adeta büyüledi. ‘Ben burada bu işi yaparım’ dedim. Ayrıca şehrin merkezi noktalarına yakın oluşu da benim için büyük avantaj oldu. Zira işyerim Bakırköy’de. Dolayısıyla işyerime çok yakın olması da benim için bir avantaj oldu” ifadelerini kullandı.

“ÖĞRENCİLERİN ‘AYGÜN TEYZE’LERİ OLDUM”

İstanbul Aydın Üniversitesi’ne başladığı sırada ailesi ve diğer öğrencilerle arasındaki ilişkileri anlatan Özel, “Ailem bu kararımı ilk duyduğunda hem çok şaşırdı hem de biraz olumsuz yaklaştı. Oğlum da, kızım da ‘Anne sen emekli olacak yaştasın, bu yaşta yeniden üniversite sıralarında ne işin var? Boş ver, keyfine bak, hayatını yaşa’ dediler. Açıkçası benim de buna yakın endişelerim vardı. Bir parça ürkütücü geliyordu tekrar üniversite okumak. ‘Acaba yapabilecek miyim? O gencecik çocukların arasında nasıl olacağım? Onlarla nasıl iletişim kuracağım? Onlar beni nasıl karşılayacaklar?’ diye endişeliydim. Ancak daha ilk günden itibaren çok güzel bir ilişki kurdum. Yeri geldi beraber ders çalıştık, yeri geldi çay kahve içip sohbet ettik. Hatta kimi zaman sevdikleri yemeklerden yapıp getirdim kendilerine. Onlar benim can arkadaşlarım oldular, bense onların ‘Aygün Abla’ları, ‘Aygün Teyze’leri oldum” diye konuştu.

“DÖRDÜNCÜ ÜNİVERSİTE GELEBİLİR”

Öğretim üyelerin ve danışmanların kendisiyle tek tek ilgilendiklerini söyleyen Özel, “Onların hakkı ödenmez. Hepsine müteşekkirim. Doğrusu, kendimi çok daha sağlıklı, dinç ve enerjik hissediyorum. İstanbul Aydın Üniversitesi’nin bana kattığı enerjiyle dördüncü bir üniversite bile okuyabilirim. Örneğin üniversitemizin Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde üniversite eğitimime devam edebilirim. Çünkü mutfakla uğraşmayı çok seviyorum. Bütün üniversite adaylarına da İstanbul Aydın Üniversitesi’ni şiddetle tavsiye ediyorum. Buranın enerjisi bambaşka” dedi.

“NADİDE HAYAT” HAKKINDA

Başlıca rollerini Demet Akbağ ve Yetkin Dikinciler’in paylaştığı Çağan Irmak filmi “Nadide Hayat”, hayatının büyük bölümünü eşi, ailesi ve kendisi dışındaki insanlara vakfetmiş, 30 yıllık eşini aniden kaybeden Nadide adlı bir ev hanımının, artık kendisi için yaşamaya karar vererek üniversite eğitimine devam etmesiyle yaşadıklarını anlatıyor. Aralık 2015’te vizyona giren film büyük ilgi görmüştü.

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