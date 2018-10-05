Nadia Murad: Nobel'i bütün Kürtlerle paylaşıyorum

Bu yılki Nobel Barış Ödülü’ne Kongolu doktor Denis Mukwege ile birlikte layık görülen Ezidi kadın hakları savunucusu Nadia Murad ilk açıklamasında “Büyük onur duydum” diyerek şöyle devam etti:

“Bu ödülü bütün Iraklılar, Kürtler, azınlıklar ve dünya çapındaki cinsel şiddet mağdurlarıyla paylaşıyorum.”

IŞİD tarafından kaçırılmış, cinsel şiddete maruz kalmıştı

25 yaşındaki Kürt insan hakları savunucusu Murad da, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) tarafından kaçırılan ve esir kaldığı süre boyunca cinsel ve fiziksel şiddete maruz kalmış binlerce Ezidi kadından biri.

Murad, örgütün elinden kurtulduktan sonra Ezidi katliamının tanınması için mücadele vermeye başladı.

Murad, Sincar yakınlarındaki Kocho köyündeki evinden alınmış, Musul'a götürülmüş ve burada işkence ve tecavüze uğramıştı. Murad daha sonra kaçmayı başarmış ama Sincar saldırısı sırasında altı erkek kardeşini ve annesini kaybetmişti.

Murad, 2016 yılında kendisi gibi IŞİD'in elinden kurtulan insan hakları savunucusu Lamiya Başar ile birlikte Avrupa Parlamentosu (AP) Sakharov Düşünce Özgürlüğü Ödülü'nü kazandı.